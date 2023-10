Jhon Vásquez fue claro y directo: "En Deportivo Cali sabemos que nos quedan seis finales"

Deportivo Cali sueña con las finales de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, luego de un triunfo bastante importante el domingo anterior por 1-0 frente a Alianza Petrolera en el estadio de Palmaseca y con los tres puntos en el bolsillo llegaron a 20 unidades, en 14 juegos, son novenos a dos del octavo, precisamente los 'petroleros'. Uno de los futbolistas que vive un buen presente en el 'azucarero' es Jhon Vásquez y precisamente con él hablaron este lunes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El futbolista cartagenero contó cómo han logrado levantarse en el plantel 'verdiblanco' y tener un gran rendimiento en las últimas jornadas del actual campeonato.

"Pienso que empezamos a darnos cuenta de una realidad y era que estábamos mal en la parte mental, no estamos creyendo en nosotros", dijo de entrada el deportista de 28 años.

Jhon Vásquez complementó que trabajar la parte mental ha sido indispensable para que el Deportivo Cali mejore su rendimiento dentro del campo de juego. Aseveró que de ahora en adelante para los dirigidos por Jaime de la Pava solamente quedan finales en pro de lograr estar en la fiesta de los ocho mejores.

"Hace cinco fechas comenzamos a trabajar con el doctor Camilo, un psicólogo deportivo y pienso que esa fue una de las partes que comenzamos a fortalecer, también en la confianza y del compañerismo. Para nosotros nos quedan seis finales, tenemos un partido menos con el Tolima en casa, vemos cada partido como una final. Ahora la meta es conseguir los 18 puntos que están sobre la mesa y entrar a los 8. Allá ya todo empieza de cero, el año que salimos campeones entramos de séptimos y luego vieron lo que paso en los cuadrangulares", complementó el oriundo de Cartagena de Indias

Por último, reveló Jhon Vásquez que ser asistido por un psicólogo le ha permitido mejorar ciertos compartimiento en la cancha, que antes le hacían 'sacar chispas', por su fuerte carácter.

"Fui consciente en lo que estaba fallando, recapacité junto a con mi familia, era algo que me estaba pasando factura, era algo que me llevaba muy a pecho y por ello no estaba disfrutando los partidos, y ahora lo estoy disfrutando. Todo está en la meta, ahora el objetivo es tratar de cumplir mis sueños que es ir al futbol de Europa, una selección Colombia", finalizó.