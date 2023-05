Jhon Vásquez: "La idea no es salir por la puerta de atrás, pero siento que mi ciclo en Cali terminó"

La compleja situación económica del Deportivo Cali habría hecho dudar a varios futbolistas en permanecer en la institución ‘verdiblanca’, así como sucedió con el caso de Kevin Dawson, quien ya afirmó su confirmó su salida del club vallecaucano, misma decisión que estaría en las consideraciones de Daniel Mantilla, sin embargo, uno de los ‘pesos pesados’ del equipo como lo es Jhon Vásquez, no estaría exento de este panorama, luego de seis quincenas de retraso en sus pagos.

Justamente fue el mismo atacante ‘azucarero’ quien tomó la palabra y se pronunció respecto a lo que será su futuro en el equipo, actualmente dirigido por Jorge Luis Pinto. Esto, en una charla con ‘Zona Libre de Humo’: “Yo soy una persona que soy agradecido cuando me brindan la mano, independientemente que no nos han pagado, en lo personal yo me debo al Deportivo Cali, quien fue el que me dio la oportunidad de llegar a un club grande, siempre estoy agradecido, pero a veces son cosas que se salen de las manos y uno tiene que tomar decisiones”.

“Ahora yo me encuentro de vacaciones con mis padres y familia en Cartagena y estoy esperando qué pueda suceder con mi futuro aquí, aun no puedo decir que voy a renunciar y no voy a continuar porque no sé, porque tengo contrato, yo podría salir libre ahora por los incumplimientos en los pagos, pero no es la idea”, afirmó el atacante.

Sin embargo, a pesar de no salir de esa manera, así como lo hizo Kevin Dawson, Vásquez sí siente que necesita un cambio de aires, luego de varias temporadas vistiendo la camiseta del equipo ‘verdiblanco’: “Mi continuidad en el Deportivo Cali es un tema complicado porque ya yo siento que mi ciclo aquí terminó, pero no me quiero ir por la puerta de atrás, como un revolucionario, sé que tuve momentos malos, buenos y esto es el fútbol, es la vida, pero siento que mi camino y carrera debe seguir, esperemos se llegue a una solución con el Cali, porque todavía tengo contrato”.

Publicidad

“Espero que mi representante se reúna con la junta directiva y se tome una mejor decisión para mí y para el club”, dijo el futbolista de 28 años, quien también confesó las sensaciones que le dejó el quedar afuera de los ocho clasificados para las finales del fútbol colombiano: “Yo pienso que en lo personal estoy un poco triste, por cómo terminó la cuestión, por lo que está pasando el club ahora en lo económico, porque sentí que el grupo sí podía dar más, podíamos estar dentro de los ocho".

“Sin embargo, fueron muchos factores que se metieron en la mitad y por más que la gente diga que hay que jugar por la camiseta, pienso que también cuando no hay unión entre las partes, creo que es muy difícil y desde el principio se evidenció eso, al final trataron, pero no se pudo, solo le digo a la gente muchas gracias por el apoyo”, concluyó Jhon Vásquez.