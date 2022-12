Jhon Velásquez ahora va por el clásico: "Vamos a demostrar que sí podemos salir de esta situación"

El mediocampista bogotano ha sido uno de los puntos altos de un Santa Fe que espera despegar, este sábado en el clásico capitalino, luego de conseguir su primera victoria en la Liga Águila-II, la fecha anterior, contra Medellín.

Jhon Velásquez es un joven de 23 años, que va paso a paso. Sabe que la clave está en cumplir los procesos y, más allá de que su mayor sueño en estos momentos sea convertirse en ídolo de Independiente Santa Fe , es consciente que para esto; deberá seguir ratificando el gran nivel que ha mostrado hasta ahora. La tarea más difícil de todas.

Sin embargo, el bogotano está acostumbrado a superar dificultades. No en vano, mientras el conjunto ‘cardenal’ disfrutaba del mejor momento de su historia; ganando títulos y descrestando con su fútbol; Velásquez miraba de reojo estos éxitos, desde la cantera albirroja o abriéndose su camino en Llaneros, de la Primera B.

“Yo siempre me he planificado cosas a corto, mediano y largo plazo. Creo que por eso he obtenido lo que he querido. Cuando estaba en Llaneros me visualizaba volviendo a Santa Fe, ya no como un ‘pelao’, sino como alguien con experiencia y con partidos encima. Por eso, el año pasado cuando volví, renové con el equipo, pero pedí que me prestaran a Patriotas. Quería tener minutos en un equipo de primera”, le dijo de entrada una de las revelaciones del cuadro ‘cardenal’ a GolCaracol.com.

¿Cuál es su mayor motivación?

“Siempre ha sido sacar adelante a mi familia. Y ahora mucho más porque tengo una esposa y una hija, y quiero darles todo lo que pueda. Son las que me impulsan a dar lo mejor de mí, cada vez que salgo a la cancha”.

¿Qué sensaciones tiene al estar pasando un buen momento personal en este presente de Santa Fe?

“Ha sido difícil. Para nadie es un secreto. Pero esto es fútbol y en cualquier momento vamos a revertir esta historia y así lo estamos haciendo. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Sé que mis compañeros también lo hacen. Venimos haciendo grandes presentaciones, pero los resultados no se daban. Todos estamos trabajando fuertemente para sacar esto adelante”.

¿Cuál ha sido el momento, hasta ahora, más difícil de su carrera?

“Creo que este es el momento más difícil. Estar en esta institución tan grande como Santa Fe fue algo que siempre soñé, y llegar y estar en esta situación no ha sido fácil. Claro, he pasado por otras batallas duras. En Llaneros y Patriotas también viví escenarios difíciles, pero me han ayudado a madurar, a ganar confianza, tener carácter y creer en mis capacidades”.

¿Pensó alguna vez en dejar el fútbol?

“Dejarlo no, pero en ocasiones si me sentí derrotado. Cuando uno siente que no da más o cuando las cosas no salen como se esperan. Son duelos personales, como cuando me fui para Villavicencio, el hecho de tener que vivir solo, afrontar responsabilidades que antes no tenía, pasé momentos en los que no tenía con qué comer; pero afortunadamente pude salir adelante”.

¿Cómo así que pasó hambre, si usted ya era un futbolista profesional?

“Santa Fe siempre me ha pagado y no tengo queja alguna, porque nunca han dejado de cumplirme. Lo que pasa es que en ese momento no ganaba mucho y vivía con varios compañeros en Villavicencio, entonces tocaba pagar cosas que antes no lo hacía y en varias ocasiones la plata no me alcanzaba. Era difícil. Tristemente es la realidad de muchos futbolistas de la B y mucha gente no se da cuenta de eso”.

¿A qué se debe ese amor por Santa Fe?

“Se fue creando con el tiempo porque toda mi familia es hincha de Millos. Yo a los 14 años entré a Santa Fe y desde ahí le fui agarrando amor al club y a la camiseta por todo lo que me ha dado. Primero me probé en Millonarios, en 2008, pero no me gustó. Duré solo dos meses. Por casualidades de la vida llegué a las convocatorias de Santa Fe; pasé las pruebas y desde ese momento quedé. Parte azul en mí, ya no hay. Mi corazón es totalmente rojo. Son más de 12 años que llevo acá. Pasando momentos duros y lindos, eso es lo que enamora”.

Usted se inició en el microfútbol, ¿lo extraña?

“Ya no juego, lo dejé del todo. En momentos lo extraño. Tengo varios amigos que todavía juegan y muchas veces en los tiempos libres voy a mi barrio (Tintalito) a ver los torneos. No me pierdo los partidos. Haber jugado ‘micro’ me ha ayudado a sacar diferencia en el espacio reducido y técnicamente también, eso lo da la calle y el barrio. Siempre va a quedar en uno”.

El sábado, si tiene la posibilidad de jugar, va a ser su primer clásico oficial…

“Sí, va a ser muy especial. Voy a dar todo de mí. Los dos equipos viven dos momentos diferentes. Pero nosotros después del partido contra Medellín estamos motivados y con ganas de jugar. Lo que más deseamos es que llegue el partido para seguir demostrando que sí podemos salir de esta situación”.

¿En Santa Fe se piensa en el descenso?

“No, esa carga no la estamos llevando. Tal vez tenemos otro tipo de cargas como el hecho de volver a ganar por nosotros, nuestras familias, por la institución y por la hinchada. Por eso en el descenso todavía no pensamos, porque sabemos que con una seguidilla de triunfos ese tema ya se olvida”.

¿Cómo están mentalmente?

“Harold Rivera nos ha dado mucha confianza y así mismo hemos evolucionado. Antes de Medellín estuvimos con un ‘coach’ que nos ayudó mucho. En estos momentos todo suma. En esa charla hablamos todos y cada uno se comprometió a algo. En general, el grupo se conoció mucho más. Nos dijimos varias cosas que nos teníamos guardadas y eso demuestra que somos una familia”.

¿Por qué usa el número 31 en la camiseta?

“Yo debuté con ese número y una razón es porque mi hija nació el 31 de agosto. Dije que me iba a quedar con él hasta no tener la ‘10’. Obviamente respetando mucho a Omar Pérez, el ‘Master’ como le digo yo. Siempre le comento que yo quiero ser el heredero de ese número tan grande que ha marcado historia con él y, tal vez, también ser un ídolo”.

¿Cuál es su mayor sueño?

“A largo plazo, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, jugando en Europa en un club grande, haciendo cosas importantes; son situaciones que siempre he soñado”.

