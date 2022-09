Jhonatan Pérez y la violencia de los hinchas del Cali en Tuluá: "Esos son delincuentes”.

El pasado miércoles, se desarrollaba el partido entre Cortuluá y Deportivo Cali en el estadio Doce de Octubre, por la fecha 13 de la Liga II- 2022 del fútbol colombiano . Faltando diez minutos para concluir el encuentro, la situación deportiva y administrativa del conjunto 'azucarero', sumado al marcador parcial por 2 a 0 en su contra; la hinchada visitante ingresó a la cancha y hurtó, agredió y amenazó a jugadores, y cuerpo técnico de los verdiblancos.

El jugador del equipo tulueño, Jonathan Pérez, fue titular en la victoria sobre Deportivo Cali y presenció todo lo sucedido dentro del terreno de juego. En una charla con la periodista Clara Bonilla, de Gol Caracol, el lateral contó cómo se vivió desde adentro lo sucedido.

"Yo que pude presenciar todo lo que se vivió en ese momento, la verdad es un poco triste ver que estas personas, que la verdad son como delincuentes, usaron la fuerza bruta", dijo Pérez.

"Cuando vi que se habían metido, ya tenía como 50 personas atrás mío, lo que hice fue correr para donde estaba mi equipo, pero sí pude presenciar cuando le estaban pegando a Teófilo Gutiérrez, al 'profe' Mayer Candelo y a otros jugadores. Primeramente, uno como futbolista es persona y a uno le duele lo que pasó ayer (miércoles). Queda esa tristeza, que teníamos alegría por haber ganado y se mancha con actos que no deberían suceder", afirmó el hombre del cuadro 'Corazón del Valle'.

Además de eso, el jugador confesó cómo fueron las horas posteriores a lo sucedido: "La verdad no pude dormir bien, porque me pongo en el lugar de mis colegas y sé lo que estarán pasando por estos momentos, no solamente ellos, también su familia; uno como jugador no quiere vivir estas experiencias, pero suelen pasar en nuestro fútbol".

"En el momento sí sentí miedo y creo que no fui la única persona, ya que había muchos niños y padres de familia en las tribunas viendo este espectáculo, que no es muy bueno para el fútbol, nos hace ver muy feo y la idea es que se puedan tomar correctivos en estas cosas", añadió el exfutbolista de América.

Situación a esta hora en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá. #DeportivoCali pic.twitter.com/Jzi0au4pd2 — Marcela Monsalve (@marcmonsalve) September 21, 2022

Tras lo sucedido, el lateral colombiano afirmó que se intentaron contactar con los integrantes del Cali, pues la situación los dejó a todos aislados y preocupados por lo sucedido: "Al terminar todo el incidente que pasó en el estadio, desde Cortuluá tratamos de ponernos comunicación con los que habían sufrido este lamentable hecho. No tuve la oportunidad de poder hablar con el 'profe' Mayer Candelo o con algunos amigos porque entendemos que en esos momentos debían de estar custodiados".

"Espero de corazón que eso no se vuelva a repetir en el campo de juego. Muchos de mis compañeros han mostrado su solidaridad en las redes sociales con el 'profe' Mayer y creo que eso también es importante, que podamos brindarle ese respaldo en estos momentos difíciles, ya que un referente, por quien se siente una admiración por muchos jóvenes, me pongo zapatos porque conozco su sentimiento de él hacia el Cali y salir así ese es algo muy triste no solamente para él, sino también para su familia", finalizó Jhonatan Pérez.