Jhonatan Pérez y otros conflictos entre jugadores e hinchas del América, en el último tiempo

El lateral derecho denunció que ha recibido amenazas en redes sociales y teme por su integridad y la de su familia. El caso está en manos de las autoridades. Acá, los otros casos.

América de Cali celebra este miércoles 92 años de historia en el fútbol colombiano, pero la fecha se ha visto empañada por cuenta de las amenazas que han recibido recientemente los jugadores del equipo.

En las últimas horas, el lateral derecho Jhonatan Pérez, al servicio del cuadro escarlata, denunció que ha recibido amenazas en redes sociales y teme por su integridad y la de su familia.

“Esto viene sucediendo desde hace unos 15 días y ya se lo hice saber a mi representante, no quería contarle a mi familia para no preocuparla”, señaló Pérez, el pasado martes, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Sin embargo, no es la primera vez que se da este tipo de conflictos y disputas entre los jugadores y la afición del conjunto vallecaucano.

En marzo del año pasado, la Acolfutpro reveló un audio en el que, presuntamente, unos hinchas planeaban invadir el estadio Pascual Guerrero, de Cali, en el juego frente a Envigado, para llamar la atención por los malos resultados.

"Armamos el quilombo ahí dentro del estadio. No nos calentamos afuera en la calle, ni que nos vayan a dar bala, ni que nos vaya a coger la Ley. Allá dentro del estadio es todo. Esperemos que salgan a calentar. Pero eso sí, papi, nos tenemos que meter una banda bien poderosa", se escucha decir a un hombre en el audio publicado.

Cuatro días después, Juan Camilo Angulo, hoy en el Deportivo Cali, se enfrentó a un grupo de hinchas que fueron a increparlo, luego de la derrota 2-0 con Deportivo Pasto, en el juego correspondiente a la fecha 10 de la Liga Águila-I.

“Yo aquí le he metido huevas a esta mierda, ¿por qué la gente lo chifla a uno? y ¿vos pensás que a mí no me duele, o qué maricón?”, les gritó Angulo aquel día.

El atacante Carmelo Valencia también se salió de casillas esa noche y le contestó a un hincha que le pedía que se fuera del equipo porque no estaba respondiendo.

“¿Cómo así que no respondo? Yo corro, viejo”, le respondió ‘El Tutunendo’, enfurecido, al aficionado, mientras hombres de la Policía intentaban separarlo. Valencia y Angulo salieron del equipo después.

El equipo que dirigía Jorge ‘El Polilla’ Da Silva venía de varias derrotas consecutivas y el entrenador uruguayo tomó la determinación de dar un paso al costado en la rueda de prensa posterior a ese compromiso.

Las diferencias con un ídolo

En agosto del mismo año, el exfutbolista e ídolo escarlata Jersson González asumió la dirección técnica del equipo y la crisis de resultados continúo, por lo que González también se enfrentó con la afición.

“El hincha debe ser hincha en las buenas, en las malas y en las peores. Me deja triste ver que al que pongan ahí lo van a amenazar, a presionar”, comentó el ídolo rojo en aquel momento.

“No me da temor para nada. Esto lo digo con argumentos. Todos saben dónde me pueden encontrar, eso no me da miedo, porque no estoy diciendo cosas malas’’, respondió cuando fue consultado por las represalias que podrían tomar tras sus declaraciones.

En medio de este ensombrecido ambiente, América festeja 92 años de títulos, hazañas deportivas e ídolos que vistieron una de las camisetas más grandes y emblemáticas de nuestro balompié.

