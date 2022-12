Jhonny Ramírez, campeón con Millonarios y Junior, anunció que se retira del fútbol

El mediocampista antioqueño, de último paso por Leones, dijo que se dedicará a descansar, a estudiar y a dedicarle tiempo de calidad a su familia.

Jhonny Ramírez anunció este jueves que dejará el fútbol profesional, luego de varios años de carrera en equipos como Millonarios, Chicó, Junior y Cúcuta Deportivo.

“Quiero contarles que hoy he tomado una decisión en mi vida. No es un día triste sino de alegría. He terminado el sueño y la meta que me puse desde niño: ser un jugador profesional”, escribió Ramírez en la carta que publicó en su cuenta de Instagram.

El antioqueño, de último paso por Leones, dijo que es un momento oportuno para retirarse “con dignidad”, para “descansar, estudiar y dedicarle más de tiempo de calidad a su familia”.

Jhonny aseguró también que su decisión estuvo motivada por una sanción que le impuso la Dimayor y que considera injusta desde todo punto de vista.

“Pasó por encima de mis derechos como persona y futbolista al castigarme con una multa de 6 millones y cuatro fechas de suspensión por manifestarme sobre un encuentro en el que no me pareció que hubiera juego limpio”, manifestó.

Entre los logros de su carrera se encuentra el título de la liga colombiana que obtuvo con Millonarios, en 2012, y que cortó una racha de 24 años sin gritar campeón.

Por último, Ramírez Lozano agradeció a sus compañeros del fútbol y a los clubes que le abrieron las puertas en Colombia.

