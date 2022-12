Jhonny Ramírez: ''Comesaña lleva tres años dando las mismas excusas en Junior''

Ahora en Cortuluá, el volante antioqueño y el estratega uruguayo compartieron en el Junior de Barranquilla años atrás.

El experimentado volante de recuperación Jhonny Ramírez, que pasó por el Junior de Barranquilla, fue tendencia en redes sociales por sus críticas a Julio Avelino Comesaña, técnico del equipo 'tiburón'.

Primero, el paisa se robó la atención de la gente con una publicación burlándose del uruguayo, en la que pronosticaba lo que diría si caía eliminado en Copa Suramericana.

Desde hoy, Les voy adelantar el discurso de comesaña si llegan a eliminar a junior de la copa suramericana ...”mi prioridad siempre ha sido la liga, la suramericana no era importante”

🙈🙈🙈 — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) October 1, 2018



Este martes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Ramírez habló sobre su paso por el equipo atlanticense y su experiencia con el entrenador del sur del continente.

''Yo estuve en Junior con él y sé cómo trabaja. Lleva tres años diciendo esa excusa. Ha tenido grandes equipos y siempre sale con excusas. El equipo es muy amado y merece respeto. Lo dije porque eso siento'', afirmó el mediocampista.

Sobre su relación con Comesaña, Ramírez dijo: ''Estuve ocho meses con él y si hablamos dos veces fue mucho. Siempre me decía que si me quería ir me ayudaba a encontrar equipo''.

Para finalizar, el mediocampista de contención aseguró: ''Nunca tuve su apoyo pero eso que dije fue porque quise y lo siento así''.

