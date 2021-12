Jhonny Ramírez contó los "vetos" que sufrió en el fútbol colombiano, a causa de las "listas negras"

El pasado 2 de diciembre, Jhonny Ramírez, exfutbolista del Envigado, Real Cartagena, Boyacá Chicó, Millonarios, Junior de Barranquilla, Cúcuta Deportivo, Cortuluá y Leones, emitió un trino, en sus redes sociales, que generó gran revuelo, debido a la historia que contó.

"El pacto de caballeros de Dimayor es un secreto a voces, el veto al jugador que sale libre, lo sufrí en 2021 cuando renuncié al Boyacá Chicó, quedamos campeones y ningún equipo me quería contratar, pero Millonarios me dio la mano e ignoró ese pacto de mier...", fueron sus palabras.

El pacto de caballeros de @Dimayor es un secreto a voces,el veto al jugador que salga libre existe, Yo lo sufrí en el 2012 cuando renuncie @BCHICOFCOFICIAL quedamos campeones y ningún equipo me quería contratar, pero @MillosFCoficial me dio la mano e ignoro ese pacto de mierda. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) December 2, 2021

Estas palabras llegaron justo después de que se conociera que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijera que formuló cargos contra la Dimayor y 16 clubes de las dos divisiones "por presuntos actos anticompetitivos que habrían impedido la transacción de al menos de 16 jugadores, entre 2018 y 2021."

"Si los jugadores quieren negociar el contrato los vetan para ir a buscar otro equipo", expresó Andrés Barreto, jefe de ese organismo, a 'Noticias Caracol'. Y "si deciden que quieren terminarlo por justa causa quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos" deportivos, añadió.

Sobre esto, Acolfutpro también sentenció que "es gravísimo que los clubes del fútbol colombiano tengan listas negras de jugadores" y que se tomarán las medidas correspondientes contra los conjuntos implicados, con el fin de evitar que esto siga sucediendo, ya que vulnear cualquier derecho laboral.

Así las cosas, este viernes 3 de diciembre, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron al exvolante Jhonny Ramírez para que contara su historia y conocer qué fue lo que vivió en su momento, cuando militaba en las filas del Boyacá Chicó, uno de los cuadros en discordia.

¿Qué sucedió?

"En ese momento, sentí mucho lo que hacían en Dimayor; discriminaban a un jugador que no quería estar en un equipo por algunas causas. Cuando sucedió eso, no estaba de acuerdo con algunas insjuticias que se tomaron en Boyacá Chicó, no pagaban pensión ni cesantías, entonces renuncio. En ese momento nadie quiso contratarme, hasta que llego a Millonarios, quien me abrió las puertas e ignoró ese pacto, y me cumple con todo lo que tiene un trabajador en Colombia. La esclavitud ya se acabó y no podemos seguir con las prácticas de antes."

¿Cómo se dio cuenta de ese veto?

"Uno lo siente. Terminamos una buena temporada y los clubes empiezan a llamarlo a uno, manifestando las ganas de tenerlo a uno y diciendo que después me volverían a llamar, pero jamás lo hacían porque cuando me preguntaban cuál era mi situación actual, yo se los decía y era claro al decirles que había renunciado al Boyacá Chicó. En ese momento, ellos sabían lo que podía pasar y nunca más me llamaron a tratar de contrarme porque sabían que sería un problema."

¿Conoce el caso de algún jugador que haya terminado su carrera por eso?

"El primero que lo vivió fue José Julián de la Cuesta, cuando no estaba muy contento en Atlético Nacional cuando inició su carrera, renunció al contrato que tenía y salió para España. Tenía problemas hasta para ir a la Selección Colombia Sub-20, pero el profesor Reinaldo Rueda estaba ahí y no se preocupo por eso. Hay muchos jugadores que han pasado por estas situaciones, pero no tienen la capacidad o carácter para decirlo porque saben que eso trae dificultades y los clubes juegan con la necesidad de los jugadores."

¿Solo lo sufrió en Boyacá Chicó?

"La verdad nunca tuve más dificultades. Cuando teníamos los derechos deportivos, éramos más esclavos porque no teníamos cómo desligarnos del club. Luego llegan los contratos y era más fácil desligarse. Después no lo volví a vivir porque fui a equipos serios y grandes como Millonarios, Junior, entre otros."

¿Cree que seguirá pasando o se tomarán medidas?

"Dimayor debe corregir muchas cosas porque siempre hacen todo en beneficio de ellos y no piensan en los demás. Hay que ser más justos. Ojalá al verse tantas injusticias, pueda pasar algo. Hay que seguir advirtiendo y mostrando para que todo mejore."

Este año, ¿Algún jugador lo ha contactado para expresarle que está viviendo algo similar?

"Sí. Luego del tuit, un excompañero me llamó a decirme que está cansado en un equipo y me pidió un consejo. Ya le manifestó a los dueños del equipo que no quiere estar, pero que le respondieron que si se iba, tendría que pagar 2 millones de dólares. Así que la situación para los jugadores es complicada. Hay que manejar bien las cosas. Es difícil aconsejar a alguien sobre esos casos."

Entonces no se puede soltar algo, hasta no tener otra cosa agarrada...

"Uno no puede ser esclavo del trabajo o de un lugar en el que no quiere. Todo debería ser más fácil y siempre pensando en el beneficio de todos, que el fútbol mejor, su ámbito sea beneficioso para cada una de las partes."