Jhonny Ramírez defendió a Jhon Duque si ficha por Nacional: “No es ninguna traición”

Jhon Duque puede ser uno de los fichajes sorpresas en el fútbol colombiano, todo porque volvería al país, pero para vestir la camiseta de Atlético Nacional.

Aunque aún no es oficial, para los hinchas de Millonarios fue un ‘duro golpe’, ya que el mediocampista bogotano es uno de los grandes referentes de los últimos años.

Por ese motivo, Jhonny Ramírez, quien fue campeón en 2012 con el equipo ‘embajador’, se refirió al tema y defendió a Duque.

“Si Jhon Duque llega a Nacional para mí es normal y no es ninguna traición, el 98% de los jugadores haríamos lo mismo, si te ofrecen estabilidad no lo piensas dos veces, los futbolistas sabemos que los directivos no valoran la historia, al hincha y mucho menos al jugador”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.