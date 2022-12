Jhonny Ramírez: “Mis compañeros del fútbol me maman gallo por mi negocio de arepas”

El exmediocampista antioqueño, de 36 años, hace los domicilios y tiene charlas sobre fútbol con sus clientes. Macnelly Torres, Mayer Candelo y Vladimir Hernández ya le hicieron la compra.

Jhonny Ramírez, campeón con Millonarios, Chicó y Junior, colgó los guayos en abril de este año y se dedicó de lleno a su negocio de arepas de chócolo, en su natal Envigado.

“Hice un negocio con mi suegro que era el dueño, me dijo que no quería molestar más con eso, y yo me quedé con el punto. Hacemos arepas de chócolo, arepas de queso. Además, trabajo en una caja de compensación, Confama, formando niños”, le contó Ramírez este miércoles a GolCaracol.com.

El antioqueño, de último paso por Leones, de la segunda división, le está metiendo el hombro a este nuevo emprendimiento y no ahorra esfuerzos para dar a conocer su punto, ‘Arepas Las Famosas’, en Envigado y también Medellín.

“Estoy innovando un poco porque acá vendíamos la arepa de chócolo tradicional y ahora le estoy metiendo queso mozzarella y eso está pegando duro”, agregó.

Sin embargo, el coronavirus lo obligó a reinventarse para no dejar caer el negocio y por eso él mismo sale a despachar los domicilios, que aprovechó para promocionar en su cuenta de Twitter.

“Me estaba yendo bien, no tenía problema, porque el negocio ya tenía 10 años en ese lugar, lo agarré acreditado, pero con esta situación me tocó abrirme a los domicilios, y pues no falta el que me pide y se queda charlando conmigo un rato. Usted sabe, los futboleros”, indicó el antioqueño.

Lo que más le ha llamado la atención a Jhonny es el reconocimiento de la gente, especialmente de la que lo que conoce desde que era un niño. “Acá me tenían un apodo, me conocían como ‘Higuita’, entonces me encuentro con personas que todavía me llaman así”, dijo.

Por último, Ramírez Lozano se refirió al apoyo que ha recibido de sus excompañeros en el fútbol, algunos han ido a conocer el punto y otros le han tomado del pelo.

“Gustavo Cuéllar me está diciendo que le mande arepas pa’ Cali, pero de pronto se dañan. Otros me llaman que les mande a Boyacá y otras ciudades, pero pa’ mamarme gallo. Y acá en local han estado Mayer Candelo, Macnelly Torres, Vladimir Hernández y unos compañeros de Leones, obviamente antes de que empezara esto”, concluyó.

