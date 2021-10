Jhonny Ramírez, sin rodeos y directo: "Han ganado con equipos con grandes chequeras"

Si hay un técnico que se encuentre en el 'ojo del huracán', en las últimas semanas, ese es Juan Carlos Osorio, quien no ha conseguido los resultados deseados con América de Cali y las próximas horas son claves para definir su futuro.

Pero los hinchas no esperan y en la reciente derrota 0-2 contra Atlético Nacional, varios aficionados, que se encontraban en el estadio Pascual Guerrero, decidieron reaccionar de manera violenta y causaron varios desmanes en el escenario deportivo.

Además de esto, también son varios los señalamientos que se han conocido a través de las redes sociales y uno que llamó la atención fue Jhonny Ramírez, exfutbolista de Millonarios, quien fue sin rodeos y directo respecto a la situación del estratega del cuadro vallecaucano.

"En Colombia ganar no es fácil. Hay DTs en nuestro país que con poco han hecho demasiado y han dejado una historia grande, pero se valoran poco, y hay técnicos con grandes recursos económicos y pidiendo lo que necesitan se ganan todo, y se valoran mucho más y son endiosados. Debiéramos ser más sinceros, más claros en las apreciaciones y quitarnos la venda de los ojos. Con plata queda campeón cualquiera, y está demostrado, sino que lo digan hoy Medellín y América", escribió el antiqueño en Twitter.

Y añadió, sin revelar nombres, que, "a veces la soberbia acaba con lo bueno que haces, el ego es un autoenemigo. Ganar siempre va ser difícil, pero es muy fácil hacerlo con una chequera abierta para traer lo que se necesita, admirables son aquellos que con poco hacen mucho".

Publicidad

Tras estas declaraciones, varios de sus seguidores comentaron y le solicitaron a Ramírez que revelara los nombres de quienes se estaba refiriendo, a lo que el exjugador no tuvo problema y respondió.

"Muchos me dicen que me voy por las ramas, pero no es así, el que sepa interpretar lo que digo, sabe de lo que hablo. Juan Carlos Osorio y Comesaña han ganado con equipos con grandes chequeras. El día que no les salen las cosas, salen con peros y soberbia", finalizó el campeón del fútbol colombiano.