Jhonny Ramírez: “Tengo derechos, Dimayor me los ha vulnerado, a veces lo siento personal”

El futbolista habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre las sanciones que ha sufrido por parte del máximo ente del fútbol profesional colombiano, entre ellos por una opinión personal que puso en su cuenta de Twitter.

Jhonny Ramírez mostró su felicidad por ganar una tutela que había interpuesto por algunos derechos que, según él, se le habían violado en su etapa como jugador profesional.

“Lo tomo con mucha alegría, porque asi fue la vez pasada, me ha vulnerado muchos derechos, con Dimayor he tenido dos momentos complicados”, dijo de entrada el futbolista en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Además, Ramírez recordó cuando “por un tweet actúan rápidamente y solo me castigaron a mí cuando habían más personas. Atentan contra el derecho de trabajo, me pusieron una multa de seis millones de pesos”.

El futbolista, quien jugó en Leones en la última temporada, explicó que cuando ascendió el Pereira en 2019, felicitó al equipo ‘matecaña’, pero le pareció polémico el partido en el que terminaron goleando 5-0 a Tigres, resultado que necesitaban para asegurar la final del Torneo.

“He tenido derechos y dimayor me ha vulnerado totalmente, yo a veces lo siento personal. Alguien del fútbol me dijo que peleara porque no era justo”, agregó.

También, Yhonny Ramírez habló de otro problema que tuvo cuando estuvo en el Boyacá Chicó y se refirió a los inconvenientes que tuvo de pagos y que nunca ha recibido.

“El fallo me dio la razón a mí, tenía causas justas de renunciar al Chicó, proque no me pagaron muchas cosas”, aseveró.