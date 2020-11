Jhonny Vásquez: "En Pereira cada vez crecen y crecen las deudas y no cumplen, eso preocupa"

Jhonny Vásquez, capitán y uno de los jugadores más experimentados del Pereira , habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre el paro en el que están junto con sus compañeros por la falta de pagos.

“Jhon Hinestroza es buen árbitro, pero debe saber que las tarjetas no son repartir por repartir”

El mediocampista afirmó que no les definen nada y ya son varios los premios, convenios y salarios que les deben, por lo que no jugarían hasta que les resuelvan la situación económica.

¿Siguen en paro por falta de pagos?

“Estamos esperando, ya comenzamos a hablar con el gerente, pero al momento no hay nada claro. El gerente ha estado ahí, el que habla apenas lleva 8 días, el de antes entregó el cargo, conociendo la problemática que hay, las inconformidades de los jugadores, pero no hay fechas de pago y es lo más sano para él”.

¿Están pidiendo un adelanto o la totalidad del dinero?

Publicidad

“En estos momentos el club debe el premio de la última final, la del 2019, adeuda convenios, mes de octubre, y adeuda dos arreglos de abril, mayo y junio, porcentajes que habíamos arreglado por la cuarentena”.

Copa Sudamericana: Deportivo Cali visita a Vélez, con la tarea de sacar pecho por Colombia

¿Qué les dicen desde el Pereira?

“Solo nos dicen que juguemos, que seamos profesionales, pero obviamente hay necesidad, el equipo no tiene los salarios que tienen otros equipos o colegas la situación es complicada porque siempre es bastante lo que nos adeuda, y eso va creciendo no se llega a un acuerdo, no se cumplen con las fechas establecidas, cada ve más y eso es lo que preocupa”.

¿No se presentarían al partido de la Liguilla?

“Hasta que nos han dicho jugamos con Medellín el jueves, por la liguilla, si no hay arreglo, esto ya es una decisión, apenas nos dimos cuenta hoy, el grupo no tuvo entreno, es una decisión grupal, no solo Jhonny, es algo grupal, escuchar conceptos de los compañeros, en la necesidad que estamos, es complicado pensar en viajar porque no hay plata y no hay solución o panorama claro para nosotros”.