Jhonny Vásquez: "Hoy día no se les puede decir nada porque una amarilla o roja es la solución"

El pasado domingo, Deportivo Pereira igualó 1-1 frente a Atlético Nacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la jornada 19 del Fútbol Profesional Colombiano. Dentro del desarrollo del juego, el arbitraje volvió a ser un tema de polémica por la rúbrica y rudeza con la que están tomando determinaciones en materia de castigo, a los jugadores dentro del terreno de juego.

Transcurría el primer minuto adicional del segundo tiempo, ya finalizando el partido, cuando sucedió una jugada polémica, entre el jugador Jhonny Vásquez y el árbitro central Nicolás Gallo.

Según relató el mismo jugador, el central tomó una errónea decisión en una situación puntual del juego, cuando tenía que conceder un saque de banda, por la naturalidad de la jugada, a otra medida existente, sea un tiro libre, balón a tierra, etc.

Precisamente, la amarrilla pasó por la sugerencia en la medida reglamentaria tomada, del capitán de Deportivo Pereira a Gallo, que con una actitud desafiante, le mostró la tarjeta y le dio desarrollo al juego en su ley.

Por medio de las redes sociales, Jhonny Vásquez relató los hechos, junto a unos videos que le dan aval sobre sus declaraciones: “Esta jugada puntual donde me gano una amarilla, que me que perjudica para la última jornada, es saque de banda, se ve claro en el video se debe reanudar como saque de banda, el juez en ningún momento paró el juego cuando estaba en trámite. Me le acerqué para decirle que se reanuda de banda y muy altivo soberbio y apoderado de un mando que ejerce, no escuchan ni le ayudan los del VAR para corregir el error, no es lo mismo, por lugar y espacio, un saque de banda a un balón a tierra en nuestro campo. Hoy día resulta que no se les puede decir nada porque una amarilla o roja es la solución. Y del penal ni hablar”.

Cabe resaltar, que en el partido de América de Cali y Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero por la jornada 19 de la liga loca, sucedió algo similar entre el árbitro Wilmar Roldán y el jugador Facundo Boné, que salió expulsado por mirarlo y demostrar, de manera decente, el no estar de acuerdo en una decisión tomada por el central antioqueño, en un acto de soberbia le mostró la cartulina roja.

Algo que ya había sucedido en la décima jornada del Fútbol Colombiano, en el clásico capitalino, cuando Roldán decidió expulsar al técnico de Independiente Santa Fe injustamente, en una jugada pobre en argumentos reglamentarios para tomar tal determinación, pero que, sin apoyarse en el VAR, hizo cumplir su ley.