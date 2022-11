Jhonny Vásquez reveló la indicación recibida tras la expulsión de Sebastián Viera: "patear al arco"

En el arranque de los cuadrangulares el partido que se llevó todas las miradas fue el vibrante duelo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla, el cual estuvo lleno de emociones y dejó como ganador al 'matecaña', 4-3.

Uno de los protagonistas de esta importante victoria para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, de cara a las aspiraciones por alcanzar la final, fue Jhonny Vásquez, el autor del agónico gol que le dio el triunfo a los suyos.

Con respecto a lo sucedido en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el experimentado mediocampista que rescató los tres puntos del Pereira, habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', "siempre habrá cosas por corregir, no hay juego perfecto, pero me quedo con que el equipo siempre estuvo en el partido, pese a ese momento crítico que tuvimos cuando nos empatan, ahí hay muchas emociones y el equipo se supo sobreponer, eso me deja tranquilo porque muestra un equipo maduro".

En otra intervención reveló la instrucción que recibieron cuando Sebastián Viera fue expulsado y Jhon Pajoy tuvo que atajar en su lugar, "era atacar, tirar centros, ganar rebotes y aprovechar para patear al arco. En la jugada se ve porque Castro, que es un delantero que siempre está en el área, fue inteligente, se salió y cazó un rebote. Creo que la lectura de cada uno de los jugadores fue muy positiva. Sabemos que cuando hay un jugador de campo en el arco tenemos que aprovechar".

Y agregó con respecto al buen momento del conjunto 'matecaña', "tenemos un grupo muy fuerte, muy unido. Estamos pasando por un buen momento y creo que lo más importante antes de llegar a la colectiva es estar bien en la grupal y eso lo tenemos. Poco a poco hemos pasado páginas que son muy importantes para nosotros".

Además, añadió sobre su presente, "estoy feliz de estar en el Pereira, siento que me ha ido bien, hemos conseguido logros, pero sueño con la final y obtener esa estrella. Para uno es muy satisfactorio, hoy lo disfruto tanto jugando como en el campo. El profe me ha dado la posibilidad y me ha ayudado al crecimiento para lo que quiero al futuro".

Por último, se refirió al duelo que tendrán este miércoles frente a Independiente Santa Fe, "nosotros venimos de hacer un excelente juego, todo lo que hemos planteado esperamos plasmarlo en el terreno de juego contra Santa Fe. Tenemos la confianza de que de visitante somos un equipo muy jodido, que propone, compite y saca los resultados".