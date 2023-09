Joaquín Varela, defensa del Medellín: "Millonarios no se merecía el gol"

Independiente Medellín y Millonarios protagonizaron uno de los partidos más relevantes de la jornada 12 de la Liga del fútbol colombiano 2023-II, y terminaron empatando 1-1, en el Atanasio Girardot, teniendo como anotadores a Daniel Ruiz, para los 'embajadores', y a Joaquín Varela, para el 'poderoso de la montaña'.

De hecho, este último tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo', en donde, en primera instancia, opinó sobre el gol de Millonarios. "La sensación general (cuando anotó Daniel Ruiz) fue de que Millonarios no se lo merecía. Nosotros estábamos haciendo las cosas mejor. Estábamos haciendo un partido prácticamente perfecto. Habíamos creado muchas chances, pero no habíamos tenido la suerte de meter el gol y ellos en una ocasión, encontraron el gol que creo que no iba de acuerdo al tramite del partido. Pero esto es futbol, no merecimiento. Por suerte, lo importante fue que pudimos empatar por lo menos. Pero, nosotros fuimos superiores, supimos tener la pelota", argumentó el uruguayo.

Tras ello, habló de la estrategia propuesta por Alfredo Arias para este encuentro en donde hizo especial hincapié en la presión alta y el hecho de salir a proponer en ataque para buscar el resultado. "La idea del profe (Alfredo Arias) es ir a proponer, estar encima de ellos, tratar de presionar siempre. También es de esa manera como nos sentimos cómodos y obviamente eso hace que, a veces, se generen espacios para los rivales que, obviamente, también juegan y tienen sus virtudes y ellos han sabido aprovecharlas en alguna que otra ocasión. Cada entrenador es distinto, pero la idea de Alfredo es salir a proponer, a ganar los partidos. Obviamente también los rivales juegan y en algunos momentos nos ha tocado replegarnos más. Es fundamental que para este tipo de juegos seamos un equipo corto, que no dejemos espacio y presionemos todos juntos porque si no, le dejamos espacios a los rivales y eso nos puede complicar", comentó el central.

Igualmente, tuvo tiempo de elogiar a Millonarios. Sin embargo, también aprovechó para acordarse de otros dos grandes de nuestro país: América de Cali y Atlético Nacional. "Millonarios es un gran club, es el último campeón. No hace falta que yo diga que es un gran equipo para que la gente lo sepa. También, me acuerdo del partido con América de Cali. Igual, me acuerdo de un momento con Nacional que también lo sufrimos. Pero más allá de ello, siento que hemos sido superiores a la mayoría de rivales, más allá de que se nos hayan dado los resultados, o no", sostuvo Varela.

Finalmente, habló de la actuación de Álvaro Montero en el arco de Millonarios de la cual, destacó que tuvo un gran partido. "Es bueno para ellos tener a Montero, pero malo para nosotros. Hizo un gran partido el arquero de ellos. Salvo chances que nos hubiera dado ventajas. Pero ellos también juegan y hay que adaptarse a eso", culminó de esta manera el defensor central uruguayo de Independiente Medellín.