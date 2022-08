Joel Graterol, el hombre espiritual y amante de la lectura que es dueño del arco del América

"Yo me llevo los libros a las concentraciones, el 'cafecito' y el libro del momento son mi compañía. Obviamente si quieres ser mejor, hay que buscar aprender". Esas fue una de las frases que dejó Joel Graterol, arquero del América , en una amena y abierta entrevista que le concedió este martes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que dejó en evidencia que es más que un futbolista rendidor y profesional.

Y es que el guardameta, de 25 años y nacido en la ciudad de Valencia, abrió una parte humana que pocos conocían. Ese afán por estar leyendo y nutriéndose se información valiosa que le sirve para el crecimiento en su carrera deportiva y en el plano personal de igual manera.

"Libros por montones, me gusta leer. En este momento mi favorito es 'Michael Jordan, el rey del juego'. También 'Once anillos', de Phil Jackson. Y el que más me llama la atención que es la Biblia, ese es mi favorito. Soy de tomar de la Biblia muchas cosas, es de donde más aprendo para ganar confianza, esforzarme en Cristo Jesús", agregó el venezolano.

Joel Gratero se declaró admirador del brasileño Julio César, de paso por su Selección e Inter de Italia, entre otros; y en ese aspecto también se encuentra en la búsqueda de informaciones que sean útiles para enriquecerse en su posición en el terreno de juego.

"A través de documentales veo a diferentes arqueros de la historia, busco en Youtube movimientos, cómo se entrenan, cómo comen, cómo se preparan. Pero no hay que buscar a un portero para aprender de eso; porque por ejemplo hay un documental de Ayrton Sena bastante enriquecedor, lo que se ve de Michael Jordan, en cuanto a su actitud para ser mejor. No son arqueros, pero llevo esa actitud al arco", agregó Joel Graterol.

Dentro de esa espiritualidad también el futbolista extranjero dejó en claro que pese a sus buenas actuaciones con América, no le gusta que le digan ídolo. "Un ídolo es al que le guardas reverencia, yo no soy objeto de adoración, hay que adorar es a Dios, a más nadie. Yo no me considero un ídolo, no me gusta la palabra, lo que significa, lo que conlleva. Soy más un referente del equipo, agradezco mucho esto porque se resalta la buena imagen que deja uno".