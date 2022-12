Joel Graterol se despidió con altura del América de Cali: "Me voy más grande de lo que llegué"

Joel Graterol hizo oficial una noticia que los hinchas de América de Cali no querían creer, El guardameta venezolano se despidió de la institución 'escarlata' luego de dos años en los que estuvo defendiendo el arco de los 'diablos rojos'.

El golero del país vecino llegó proveniente del Zamora, y aunque llegó con bajo perfil, se despidió por la puerta grande del equipo rojo de la 'sucursal del cielo'. Consiguiendo ser pieza clave del título liguero del 2020, frente a Independiente Santa Fe, bajo la dirección técnica de Juan Cruz Real.

Publicidad

En América de Cali, el guardameta de 25 años disputó tres temporadas, en las cuales defendió los tres palos en 88 partidos, de los cuales consiguió 29 vallas invictas; además, fue destacado como el mejor jugador en nueve compromisos, fue el mejor cancerbero de la Liga BetPlay 2021- l, al igual que fue el que menos goles recibió durante el mismo certamen.

A través de un video por las redes sociales del conjunto americano, se publicó un video con unas emotivas palabras de despedida de Joel Graterol,"mi paso por el América ha sido una bendición. He dimensionado lo que ha sido la pasión de un pueblo, la importancia de un equipo que es todo para su hinchada. Ha sido una bendición porque cuando llegue, nadie sabía lo que me esperaba, se arriesgaron por un portero que no conocían".

Y continúo, "en lo personal digo una bendición porque encontré una satisfacción por Jugar con América en cada partido, al venir a la sede a entrenar y saber que vestir estos colores impulsó mi carrera y la llevó a otro nivel".

También aprovechó para hablar sobre sus colegas con los que vivió estos dos años, "a los compañeros los llamo cracks, me encontré con una familia dentro de los camerinos, que dentro y fuera de la cancha antes de futbolistas grandes personas".

Publicidad

Para finalizar dejó una frase contundente, "de los campeones nunca se olvidan".

🧤 Llegaste a nuestra institución para brindarnos seguridad. 🔒 Hoy te marchas tras 88 partidos y un título inolvidable en 2020. ¡𝓖𝓻𝓪𝓬𝓲𝓪𝓼, 𝓙𝓸𝓮𝓵 𝓖𝓻𝓪𝓽𝓮𝓻𝓸𝓵! 👏❤️



📹 Mira el video completo en: https://t.co/jgZU7RPiIs. pic.twitter.com/18zOhjBRIl — América de Cali (@AmericadeCali) December 2, 2022

Asimismo, aprovechó también sus redes sociales personales para también expresar unas palabras de despedida, "llegar a Colombia y llegar a la mecha ha sido una bendición de Dios. Ahora me voy mucho mejor de lo que llegue, me voy con una maleta llena de una experiencia magnífica que adquirí en estos años que me hicieron crecer mucho y de momentos maravillosos dentro y fuera de la cancha con esta institución".

Publicidad

Y concluyó a modo de agradecimiento, "América de Cali, gracias por confiar en mí, gracias por tu cariño que se mantuvo en mi corazón. Gracias por hacerme crecer y muchas gracias por dejarme ser parte de las páginas de tu historia. Te di todo de mí, prometí ganar y siempre luché por hacerlo. Te respeto y te quiero. Dios los bendiga en abundancia, y de nuevo: Muchas gracias".