Si bien en estos momentos todas las miradas las acapara el Mundial Qatar 2022, el fútbol colombiano no ha parado y, por el contrario, ha continuado con total normalidad, tanto así que este domingo se disputará el partido de ida de la Liga 2022-II entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira. Sin embargo, los equipos que se quedaron por fuera de esta fiesta ya están planificando lo que serán sus respectivos proyectos deportivos en 2023. Recientemente, América de Cali anunció la salida de algunos jugadores, entre ellos, Joel Graterol, quien se despidió de la institución en un mar de lágrimas.

El pasado jueves el conjunto ‘escarlata’ confirmó a través de la red social Twitter que los jugadores Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Juan David Pérez, David Lemos, Alejandro Quinatana y Joel Graterol, no continuarán en sus filas.

📄 Comunicado oficial | Finalización contrato de jugadores. pic.twitter.com/e6ulZQiThG — América de Cali (@AmericadeCali) December 1, 2022

De esta manera, el arquero venezolano que jugó tres años en el equipo tendrá que empacar maletas hacia su próximo destino. No obstante, aprovechó primero para despedirse en las redes social donde compartió una carta, un video y una gráfica con sus estadísticas durante su estancia en el conjunto caleño.

Por su parte, el equipo administrado por Tulio Gómez, realizó una publicación dónde se destacan las siguientes palabras del futbolista: "Mi paso por el América ha sido una bendición. He dimensionado lo que ha sido la pasión de un pueblo, la importancia de un equipo que es todo para su hinchada. Ha sido una bendición porque cuando llegue, nadie sabía lo que me esperaba, se arriesgaron por un portero que no conocían".

🧤 Llegaste a nuestra institución para brindarnos seguridad. 🔒 Hoy te marchas tras 88 partidos y un título inolvidable en 2020. ¡𝓖𝓻𝓪𝓬𝓲𝓪𝓼, 𝓙𝓸𝓮𝓵 𝓖𝓻𝓪𝓽𝓮𝓻𝓸𝓵! 👏❤️



📹 Mira el video completo en: https://t.co/jgZU7RPiIs. pic.twitter.com/18zOhjBRIl — América de Cali (@AmericadeCali) December 2, 2022

Sin embargo, el adiós no culminó allí, puesto que este sábado el jugador estuvo en la sede club para agradecer a todas las personas que hacen parte de los ‘diablos rojos’. En un corto, pero muy emotivo discurso, Joel Graterol no pudo contener las lágrimas tras su partida del equipo que dirige Alexandre Guimaraes: “Desde que llegué, todos me acogieron como un colombiano más. Don Tulio, Don Mauricio, y absolutamente todos como directivos me abrieron las puertas del fútbol colombiano”.

NO ESTAMOS LLORANDO 🥹



Entre lágrimas, Joel Graterol se despidió de sus compañeros y directivos en la sede deportiva del equipo. pic.twitter.com/lKl5tP1Bsp — Eternamente Americano (@EAmeriicano) December 3, 2022

¿Cómo le fue a Joel Graterol en América de Cali?

"El guardameta de 25 años disputó tres temporadas, en las cuales defendió los tres palos en 88 partidos, de los cuales consiguió 29 vallas invictas; además, fue destacado como el mejor jugador en nueve compromisos, fue el mejor cancerbero de la Liga 2021- l, al igual que fue el que menos goles recibió durante el mismo certamen.