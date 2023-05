Johan Bocanegra y su gol olímpico con el Pereira: "No pensé que el balón se fuera a cerrar tanto"

Este miércoles, en la última fecha del todos contra todos de la liga del fútbol colombiano se definieron los ocho clasificados, pero más allá de eso, una de las postales de la fecha la generó Johan Bocanegra, jugador del Deportivo Pereira, que marcó un gol olímpico en el duelo frente a Alianza Petrolera.

El reloj marcaba el minuto 86, 'metacañas' y 'petroleros' igualaban 1-1, cuando Bocanegra cobró un tiro de esquina y convirtió un gol olímpico se volvió tendencia en las redes sociales. Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el futbolista habló sobre su anotación.

De entrada, se refirió sobre cómo se dio el tanto, ya que se ha convertido en el especialista a la hora de ejecutar este tipo de acciones. "Como yo siempre soy el que cobro las pelotas quietas en el equipo, entonces ya como que a veces se le viene a uno la mente, 'qué tal hacer un gol de esos'. Y ayer (miércoles) tiraba centros y se iban cerrando, ya en ese último se terminó cerrando del todo y se vino ese golazo", comentó.

Sin embargo, lo realmente revelador, fue la anécdota que contó sobre este gol frente a los 'aurinegros'. "La vez pasada estaba en concentración en el hotel y precisamente no sé de dónde salió esto, no me lo van a creer, y vi el gol de Juan Fernando Quintero que hizo en River Plate, entonces ayer precisamente cuando terminó el partido, dije 'tan raro eso, vi el gol y terminé marcando un gol parecido al de él", expresó.

Otras declaraciones de Johan Bocanegra:

¿Lo había practicado?

"En entrenamiento no lo había hecho, pero sí pasaba muy cerquita".

¿Tenía la sensación de que podía anotar de esa manera?

"Expectativa la tenía él ahí, porque a lo que cobro, no pensé que se fuera a cerrar tanto, cuando veo que el arquero tira a sacarla, ya no había nada qué hacer, ya había entrado y ahí dije 'Ufff que golazo'".

¿La ubicación del balón, incidió en el momento del cobro?

"La pongo un toquecito más afuerita, por eso yo creería que alcanza a coger más curva, eso sí tuvo que ver mucho".

¿Que le dijeron los compañeros?

"Ellos estaban más felices que yo, me estaban felicitando mucho, que ya tiene que hacer un gol y qué manera de hacerlo".

¿Cómo es su situación contractual con el equipo?

"Yo tengo contrato con Pereira hasta diciembre y en el 2024, en el primer semestre, regreso al Junior".