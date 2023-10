Johan Rojas y su opinión tras el balón que lanzó el recogebolas en Neiva: "Sentí rabia e impotencia"

Más allá del empate 1-1 de Atlético Huila y La Equidad, en juego de la fecha 15 de la Liga II 2023 del fútbol colombiano y que se celebró en el estadio Plazas Alcid; la polémica se generó cuando en los minutos finales un recogebolas lanzó un balón en plena área, mientras que Johan Rojas, volante de los bogotanos, estaba sin marca y con latentes posibilidades de anotar.

Tras lo sucedido y con el pitazo final, varios de los futbolistas de los aseguradores se fueron a reclamarle al árbitro Jhon Ospina e incluso también aparecieron allí el técnico Alexis García y su asistente Carlos 'el Panelo' Valencia.

Y para hablar del tema, este martes hablaron en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio, con Rojas, quien mostró su inconformismo por el hecho. "Lo primero fue que me sentí sorprendido porque nunca se me había presentado eso, cuando voy de frente al arco y veo el otro balón ahí. Me concentré en mirar el otro balón y pues ya después todos vieron lo que pasó".

Johan Rojas y la polémica por el balón lanzado a la cancha de Neiva en Huila vs. Equidad:

Su reacción

"Lo primero es que íbamos tres contra uno y quedé tan sorprendido. Ahí, me desconcentro, me desconecto, nunca antes había tenido una experiencia de esas. Tiro el balón a donde no debía".

Sus compañeros

"Tanto yo, como mis compañeros lo que sentimos fue impotencia y rabia. Independientemente de todo, el fútbol no se puede dañar por tipo de cosas como esa que pasó en Neiva".

Lo sucedido en Neiva

"Muchas cosas pasaron el día lunes. Primer se dañó una torre (de electricidad), son cosas que uno no logra descifrar. Son circunstancias de los partidos".

Lo que viene

"Sí, creo que eso uno tiene que ya pasar la página, no hay sanción, ni cobraban algo a favor de nosotros. Ya también a pensar en los Juegos Panamericanos, dar lo mejor de uno para la Selección Colombia Sub-23".

La reacción de Alexis García después del 1-1 de Huila con Equidad

"El equipo dominó, tuvo el control de la pelota, manejó el espacio y los tiempos. Después dominamos, hasta con el recogebolas que evitó el segundo gol. La Equidad fue el que generó las posibilidades de ganar, pero nos falta el gol. Ya con los árbitros (Jhon Ospina fue el central) hablé decentemente, me explicaron eso de la jugada del balón lanzado por el recogebolas, la verdad no conocía el reglamento. En lo personal me gustó por ver jugar bien a La Equidad", dijo Alexis García, entrenador de La Equidad tras lo sucedido en el estadio Plazas Alcid, de Neiva.