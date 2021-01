Jonatan Álvez: “Junior fue pasajero, tiene su historia pero ahora estoy en el mejor equipo del país”

Este martes, Jonatan ‘Loco’ Álvez compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa y recordó un poco lo que fue su pasado en el equipo el Junior de Barranquilla y lo que ahora será su presente en Atlético Nacional.

Se refirió a cómo fue su bienvenida en el ‘verde de la montaña’: “me recibieron muy bien, todos me han recibido de la mejor manera. Es un equipo muy profesional. Vengo con muchas ganas de hacer lo mejor de mí, ponerme a punto lo más rápido posible y cuando el profesor me dé la oportunidad, tratar de dar lo mejor para Nacional".

Fue una decisión rápida aceptar la propuesta del club de Medellín, “la propuesta me salió de un día para otro, estaba de vacaciones, y en el momento en que se comunicaron conmigo, acepté de inmediato porque es un club grande en Colombia. Es una camiseta grande así que estoy contento de trabajar para demostrarle a la gente que puedo dar todo y ganar con el equipo todo lo que nos propongamos".

Rememoró su poco gratificante paso por el club de la capital del Atlántico "Junior para mí fue pasajero, también tiene su historia, pero ya se hace a un lado. Estoy en el mejor equipo del país, daré lo mejor de mí. Hay que empezar de menos a más".

“No me interesa lo que hablen de mi en lo disciplinario. En todos los equipos que fui y los que me conocen saben lo profesional que soy. No veo la hora de jugar, marcar goles y darle alegría a la institución", fueron sus palabras ante el interrogante de su pasado disciplinario en diferentes equipos de nuestro continente.

La competencia también fue tema de conversación para el uruguayo "el Capitán Duque es un referente y tiene su historia aquí. Un orgullo jugar con él, si nos toca a los dos, hacer lo mejor para el club. Esperar que la estrategia del profe, acoplarme lo mejor posible para empezar a demostrar que el equipo está unido y fuerte".

Por ahora, en las huestes de Nacional alistan lo que será su estreno en el 2021, el próximo jueves 14 de enero, contra Deportes Tolima, por los cuartos de final de la Copa Colombia.