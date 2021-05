"Jonatan Álvez nunca debió llegar a Nacional, con tantos delanteros para escoger y lo traen a él..."

Atlético Nacional desentonó en la Liga colombiana y quedó eliminado en cuartos de final, a manos de La Equidad , que se metió en las semifinales del campeonato.

A partir del momento de la derrota final, muchos fueron los comentarios que le 'llovieron' al equipo 'verdolaga' por parte de su hinchada, que desde 2018 no festeja un título.

"No es cierto que el futbolista Juan Diego Nieva haya disparado a los policías"

Para hablar sobre la participación del cuadro antioqueño, GolCaracol.com contactó a León Darío Muñoz, exjugador del conjunto paisa, con el que levantó dos ligas -en 1999 y 2007-, dos copas Merconorte -1998 y 2000- y una Copa Interamericana, en 1997.

El exdelantero indicó de entrada que "fue una sorpresa que quedara eliminado en cuartos, fue líder, venía jugando bien en Libertadores, pero eso a veces puede jugar en contra y ser peligroso. Tal vez la ausencia de Duque pesó mucho".

¿Qué opinión le merece Jonatan Álvez, actual delantero del equipo?

Publicidad

"Desde el principio dije que no era jugador para Atlético Nacional, en Junior no le fue bien y donde se destacó no fueron equipos de ligas grandes. No tiene capacidad goleadora, un delantero es para hacer goles y no colmó las expectativas. Para lo que es Nacional, tantos jugadores que pueden escoger, traerlo no fue la mejor decisión".

Cali vs. Tolima: lista la fecha para jugar la vuelta de los cuartos de final del fútbol colombiano

Jugadores como Jarlan Barrera y el 'Rifle' Andrade hoy son señalados por la hinchada...

"Jarlan es talentoso, aunque no se rápido es un buen jugador, tiene buen pase. Ha mostrado buen rendimiento, en la Copa ha jugado bien y no se le puede crucificar en estos momentos, es de los mejores junto a Duque y al 'Rifle'".

¿Qué grado de responsabilidad tiene Alexandre Guimaraes en esa debacle?

"Alta, él trajo a Álvez y armó el equipo, Nacional le dio la posibilidad de armar un buen elenco y traer refuerzos, pero no lo hizo bien en ese momento. Tiene responsabilidad porque es quien determina quien juega y quien no. No es solo tener los resultados, sino tenerlos cuando se necesitan, porque no sirvió ser líder".

Publicidad

Alexis García: "Sufrimos sin necesidad contra Nacional, pudimos hacer dos o tres goles más"

¿Hasta dónde cree que pueda llegar el equipo en la Copa Libertadores?

"Tal vez clasifiquen en el grupo, consiguieron ya puntos importantes, pero deben mejorar en la defensa, no te pueden hacer cuatro goles un equipo en un torneo así y menos después de ir arriba en el marcador. Esa es otra falencia a mejorar".

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram