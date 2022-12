Jonathan Copete: “Cuando se dé la oportunidad, estaré defendiendo la camiseta de Santa Fe”

El delantero colombiano estuvo como invitado en un en vivo de Instagram del club ‘cardenal’ y se refirió a su gol en la final del 2012, la anécdota de no poder celebrar el título y un posible regreso al equipo.

Jonathan Copete no oculta su cariño a Santa Fe. Este lunes hizo parte de un en vivo con la cuenta oficial del club y habló de todo un poco.

El delantero vallecaucano recordó su gol para darle el título al elenco ‘cardenal’, en 2012. Además, contó que no pudo celebrar aquel logro con sus compañeros, en el parque Simón Bolívar.

Copete también se refirió a un posible regreso a Santa Fe y tocó otros temas sobre su carrera como futbolista.

Repase acá algunas declaraciones de Jonathan Copete:

*El gol en la final del 2012

“El mejor momento con Santa Fe es la hora en la que marqué el gol, el título, la sensación es única. Desde ese momento ya me reconocían donde iba, además uno dice que causó algo que hace mucho tiempo no se lograba, que era ser campeón. Donde iba me conocían, estaban pendiente de mí”.

*No pudo celebrar aquel título

“Yo no pude asistir al parque Simón Bolívar porque me tocó doping y me tocó estar en eso mientras todos estaba celebrando allá, pero bueno, fue importante porque fui partícipe de todo eso. Yo no estaba, yo me tuve que ir del doping al hotel, porque no llegaban, no iban a buscarme, yo estaba con Julián Quiñones, nos decían que había mucha gente, y por esa razón no podíamos irnos al parque, entonces nos tocó ver todo por televisión en el hotel”.

*Lo que representa Santa Fe

“Mucho, fue el equipo donde me hice ver en Colombia, el que primero me abrió la puerta, tanto para mí, como para mi familia representa mucho, espero algún día poder volver”.

*Un posible regreso a Santa Fe

“Claro, uno siempre cumple ciclos, y cuando son positivos uno quiere volver, quiere estar ahí, cuando se dé la oportunidad ahí estaremos defendiendo la camiseta del ‘león’”.

*La selección de Venezuela lo quiso

“Fue cierto, al final me decidí por jugar en la Selección Colombia, que es lo más bonito, aunque hay veces que hay otras oportunidades”.