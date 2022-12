Jorge Almirón criticó a la Dimayor y la acusó de favorecer a Millonarios

El técnico de Nacional se mostró muy molesto porque su equipo tendrá que disputar su duelo de Copa Libertadores este jueves, en Argentina, y luego regresar para jugar contra el cuadro capitalino el domingo en Medellín.

Jorge Almirón, entrenador de Atlético Nacional, criticó este lunes en rueda de prensa el calendario de su onceno, que deberá jugar frente a Atlético Tucumán por Copa Libertadores y contra Millonarios por la Liga Águila-II.

Publicidad

El cuadro antioqueño viajará en las próximas horas hasta suelo argentino para disputar el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, este jueves; y luego, el domingo, en Medellín, se medirá contra el cuadro que dirige Miguel Ángel Russo.

Vea acá: Argentina confirmó partido de preparación contra la Selección Colombia, en Estados Unidos

Ante este panorama, Almirón se mostró muy molesto con la Dimayor porque, según él, no quiso modificar la fecha del partido contra Millonarios.

“Vemos que en la Dimayor hubo un cambio de presidente, pero no ha cambiado nada. Nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para nosotros y para la gente es muy importante. Entonces viajamos todo el viernes, descansamos el sábado y jugamos el domingo”, aseguró el estratega argentino.

Publicidad

Vea también: Flabio Torres renunció a su cargo como DT del Deportivo Pasto

De hecho, sus comentarios fueron más allá y aseveró que “en un momento no se podía hacer (el partido) porque la Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores y no había Policía. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías. Me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno para que Millonarios pueda sacar ventaja de este partido".

Publicidad

Tras el compromiso entre bogotanos y antioqueños, Millonarios recibirá el miércoles 15 de agosto a General Díaz por el duelo de vuelta de su serie en la Copa Suramericana, mientras que Nacional visitará el domingo 19 del mismo mes al América de Cali.