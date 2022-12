Jorge Almirón: “Dominamos, tuvimos la pelota, pero no fuimos profundos a la hora de definir”

El técnico argentino, al mando de Atlético Nacional dio su balance del empate sin goles frente al Huila, en El Campín, donde el equipo antioqueño fue superior, pero le faltó concretar las acciones claras de cara al arco defendido por Banguera.

Jorge Almirón destacó que, en el juego de ida de la semifinal, contra el Huila, que “tuvimos la pelota, pero no se nos dieron los espacios, no teníamos la dinámica y el cambio de ritmo que se requieren para estos partidos, las situaciones a gol no fueron muchas y no tomamos decisiones buenas en el primer tiempo”.

A pesar de eso destacó al rival, al que tildó de “un equipo fuerte defensivamente”, dirigido por Néstor Craviotto. Además, expresó que “el sábado va a ser muy fuerte y tenemos que mostrar la cara del primer tiempo de este martes”.

Almirón dijo que “de local nos hacemos fuertes, eso no va a cambiar, la gente nos va a acompañar, la serie está abierta, espero aprovechemos la localía”, concluyó el timonel de Atlético Nacional.

El partido de vuelta será este sábado 2 de junio, a las 6:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

