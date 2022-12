Jorge Almirón: “Este es el mejor partido desde que he estado en Nacional”

El técnico argentino al mando de Atlético Nacional habló en rueda de prensa, luego de la victoria 4-2 en penales sobre Huila, en una definición donde consiguió ser el primer finalista de la Liga Águila-I.

Jorge Almirón, quien disputa su primer campeonato en el fútbol colombiano con el equipo verde de Antioquia, expresó estar “muy contento por como jugo el equipo en una instancia tan importante, merecimos ganar en los 90 minutos, pero el arquero fue la figura del partido”.

Además, el timonel argentino destacó el rendimiento de Lucumí, del que dijo que “fue muy bueno lo que hizo” y que “fue el mejor jugador del equipo”.

Por otra parte, dijo que para él “este es el mejor partido desde que he estado en Nacional, por lo que generó el equipo, por la gente”.

Por último, cuando fue preguntado del porque no vio la tanda de penales, mencionó que lo importante es quien lo cobra y lo ataja y que para él “no tiene tanta importancia, me ha ido bien no viendo y no voy a cambiar”, concluyó.

