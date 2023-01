Jorge Arias, jugador de Millonarios: "El objetivo es hacer grandes partidos y apuntarle al título"

El central valduparense Jorge Arias es la más reciente contratación de Millonarios para los retos a enfrentar tanto en la liga del fútbol colombiano como en la Copa Libertadores. El futbolista, de 30 años, confía en hacer una buena presentación con la camiseta 'embajadora', ganarse un lugar en el once titular y obviamente, alzar un título con los dirigidos por Alberto Gamero.

Este jueves 12 de enero, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con la nueva incorporación del 'azul' de la capital de la República. Habló de cómo se siente luego de unirse a un equipo como Millonarios.

"Bien, estoy muy contento de llegar a esta gran institución, muy representativa a nivel nacional, contento de llegar, el recibimiento que me han dado muchos hinchas; esperando que los compañeros vengan del viaje, conocerlos más de cerca, tener la oportunidad de enfrentarlos y también colocarme a disposición del 'profe' (Alberto Gamero). Contento y con muchas expectativas en este equipo", dijo de entrada a la mesa de periodistas.

Sobre si observó el duelo de fogueo que tuvo Millonarios contra Hertha Berlín, en su gira preparatoria, que terminó 2-2.

"Tuve la oportunidad de apreciarlo, la verdad muy contento por lo que mostró el equipo, a pesar de ser un partido de pretemporada, es un buen balance. La cancha se veía un poco rara, el estadio no estaba óptimo para que se diera un buen partido, pero por lo que mostró el equipo se vieron cosas interesantes", agregó.

Otras declaraciones

*Su competencia con Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas por un cupo en la titular

"Los vi muy bien, son jugadores de Selección, por lago están ahí y han mantenido su nivel, va a ser una competencia sana y contento de tener esa competencia con ellos y que el profesor decida a quién va a colocar. Lo primero es adaptarme al sistema de juego, mirar el pensamiento del profe, conocer más de cerca a los compañeros y de ahí lo que venga; juegue quién juegue, el objetivo es hacer grandes partidos y apuntarle al título. Por el lado tranquilo porque sé que hay un gran equipo".

*Si soñó con llegar a un club como Millonarios

"Uno como jugador siempre apunta a llegar a equipos grandes y Millonarios es uno de ellos, pues decir que un sueño como tal no, pero sí era un anhelo llegar a este gran equipo, obviamente con la mentalidad de hacer historia en el club, sus hinchas son muy agradecidos con los jugadores que pasan por aquí, que se desempeñan muy bien; y ese es uno de los retos que tengo a nivel personal y ayudar al grupo a lograrlo también".

*Sus cualidades en el terreno de juego

"Tuve un gran semestre en el Cali, en Paraguay aprendí de técnica de cabeceo, que es fuerte de allá; aquí en Colombia es difícil decirlo en palabras lo importante es demostrarlo a las personas que no me conocen, pero los que me conocen seguir reforzando y hacer un gran desempeño aquí en Millonarios. He tenido la oportunidad de marcar gol de tiro libre y espero colocar todo eso a disposición del equipo".

"Desde pequeño cobrar los tiros libres y en lo profesional entrenaba, en Paraguay fue donde más entrené y un compañero me indicó, cómo poner el balón, los pasos que había que dar; el entreno hace al maestro, ahí estoy perfeccionando esto".