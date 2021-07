Jorge Casanova: "Junior tiene que cambiar su mentalidad para jugar las copas internacionales"

Junior de Barranquilla siempre será un tema de conversación y máxime en el inicio de una nueva temporada para los 'curramberos', la cual no empezó de la mejor manera por la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, los dirigidos por Amaranto Perea tendrán que afrontar la Liga nacional, con el objetivo de volver a ser campeones del campeonato local.

Para hablar sobre el presente del equipo, GolCaracol.com charló con Jorge Casanova, exmediocampista de primera línea y quien levantara el torneo apertura 2010 con los 'tiburones'.

"Lo he seguido a Junior, aunque en el último tiempo me ha quedado complicado por el fútbol aquí en Uruguay, ahora transmiten la A y la B acá y casi no dan del exterior, también por mi trabajo, pero cuando tengo la posibilidad lo veo", expresó de entrada el ahora entrenador uruguayo.

¿Extraña algo del fútbol colombiano, de Junior, de Barranquilla?

"Se extrañan muchas cosas, el entorno, la ciudad se mueve en base al equipo, si ganábamos todo era felicidad, si perdíamos era una semana terrible, en Uruguay eso nunca pasa (risas)... que ahora vuelva la gente a los estadios es muy lindo también. Miro fotos de esos años y extraño esos momentos".

¿Cómo lo trataron los hinchas 'rojiblancos'?

"Me trataron muy bien, a veces la gente trata mejor o peor a algún jugador, pero conmigo fueron bien. Yo lo entregaba todo dentro de la cancha y la gente lo veía, le tengo mucho respeto a la hinchada barranquillera".

Amaranto está recibiendo mucha presión por parte de la afición y ahora regresó al estadio...

"Lo complicado es que la ciudad vive mucho el fútbol, Amaranto jugó en equipos como Atlético de Madrid, Boca Juniors, clubes que tienen una hinchada gigante y seguramente sabrá manejar eso... tiene que encontrar los resultados para darle la vuelta a algunas cosas, espero que consigan los resultados para que la gente esté contenta, Perea tendrá que trabajar y darle las herramientas a sus jugadores para que en el partido se den las cosas. Hay que tener paciencia".

Usted salió campeón con el equipo, ¿Qué se necesita para lograr ese objetivo?

"Se necesita el compromiso al 100%, nosotros tuvimos un primer semestre malo, el técnico era Julio Comesaña, la gente estaba disgustada, nos eliminaron pronto de la Copa Libertadores y ahí no teníamos el cariño de la gente, pero el grupo estuvo sólido y al final salimos campeones".

Y para llegar en las copas internacionales, ¿Qué le falta a Junior?

"Los torneos internacionales tal vez te desconocen, no te conocen como uno cree, además que Junior no ha tenido fortuna para concretar las opciones de gol que genera, encima el local te lo cobra después, así es el fútbol a nivel internacional. Junior respeta demasiado a los rivales y esa propuesta, a mí no me parece, de local el equipo te presiona, mete miedo adelante, pero de visitante se mete atrás y le da la pelota al contrario, eso no me gusta, jugaría a otra cosa, lo digo con todo el respeto del caso".

¿Le gustaría dirigir al equipo barranquillero?

"Eso es uno de los objetivos que tenemos (risas), mientras tanto nos estamos preparando para eso, sé lo que es Junior, conozco la plaza, el fútbol colombiano es atractivo y competitivo, es una de las cosas que quiero lograr. Ojalá que en algún momento regrese a Colombia para dirigir, tengo el sueño de entrenar a Junior y ese día estaré preparado para hacerlo, tengo la esperanza de que aparezca la chance más adelante".

¿Qué debería cambiar Junior, para mejorar?

"Es un poco de todo, quienes compiten son los jugadores, hay que tener buenos jugadores y eso tiene Junior, creo que el problema va más por la mentalidad, de creérsela, de que tienen el talento para ganar, respetando al rival, pero faltándole el respeto, jugando a lo que sabemos, hay que mejorar un par de cosas defensivas, cuando no se tiene la pelota, son pequeños detalles".