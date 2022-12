Jorge da Silva, la historia de un ídolo contada desde el corazón del América

‘Checho’ Angulo, Pedro Sarmiento y ‘Niche’ Guerrero fueron compañeros del uruguayo en los títulos del 90 y 92. Recuerdan y definen al DT recién llegado que este domingo debuta frente al Huila.

Dos épocas diferentes. Una, comenzando la década del 90, marcada por los títulos de Liga. La otra, en el presente, con el descenso respirando en la nuca. Un mismo equipo: América. Un mismo protagonista: Jorge da Silva. Bienvenidos a una historia escrita en dos partes. La primera, relatada en medio de goles, triunfos y amor incondicional entre el conjunto caleño y el delantero uruguayo, y la segunda, que apenas comienza, con él ya como entrenador y con la necesidad como principal argumento.

Quienes compartieron con Da Silva, entre 1989 y 1994, en aquel América acostumbrado a tener una nómina para el torneo local y otra para la Copa Libertadores, coinciden en decir que antes que un gran jugador era un gran compañero. “Tenía una riquísima condición técnica, era muy fuerte y un delantero con mucho gol, pero lo más importante es que era un gran ser humano”, recuerda Sergio ‘Checho’ Angulo, su fórmula de ataque durante varios campeonatos.

Angulo fue de los futbolistas que compartió también amistad con el uruguayo. Salían a cenar con la familia del ‘Polilla’: su esposa, Claudia, y su hijo, también llamado Jorge. Cuando el fútbol los separó, siguieron en contacto. “Siempre he hablado con Jorge porque las amistades verdaderas perduran. Cuando se fue del América, cuando estuvo a punto de jugar en Santa Fe, luego cuando se fue para Arabia y recientemente”, cuenta el ‘Checho’.

Pedro Sarmiento, hoy técnico, también compartió camerino con el ‘Polilla’ en América. Se acababa de retirar como futbolista y hacía las veces de asistente y preparador físico del club, primero con Gabriel Ochoa y luego con Diego Umaña. “Cuando él llegó yo ya era asistente del médico Ochoa. Lo conocí como un hombre de carácter, temperamento, muchas condiciones técnicas y velocidad. No sabía que sería técnico, pero ya se le veía que asimilaba mejor los conceptos y daba algunas señales de que ese podría ser su futuro”, rememora el hoy comentarista del Gol Caracol.

Sarmiento admite que no se puede esperar que el América de hoy sea un reflejo del Polilla del ayer: “Cuando uno está dirigiendo, lo hace de acuerdo con lo que tiene. Seguramente, él encontró un nivel técnico entre los jugadores que están y es lo que tiene que utilizar. Además, este grupo no lo armó él. Podría intentar que el equipo trate mejor la pelota, pero no cambiar la forma de jugar de cada futbolista”.

Miguel ‘Niche’ Guerrero debutó en América en 1987. Recibió a Da Silva en el 90 y se hicieron buenos amigos. Luego, cuando el colombiano fue cedido a Junior (1993), lo enfrentó. Como rivales fue la última vez que se vieron. “Estábamos en Popayán en una concentración, preparando la temporada del 93. Me avisaron que me habían cedido a Junior y me despedí de todos ese día. Fue la última vez que nos vimos como compañeros en un equipo de fútbol, y luego me tocó enfrentarlo varias veces”, comenta Guerrero.

“Yo he visto dirigir al ‘Polilla’ y tiene un temperamento fuerte. Cuando está parado en la raya le veo cosas que no le veía como jugador. Antes era más tranquilo aunque se hacía sentir en la cancha. Puedo decir que como futbolista era una cosa y como DT es otra muy diferente”, analiza el ‘Niche’.

Da Silva se convirtió en técnico del América el pasado 4 de septiembre en reemplazo de Hernán Torres. Justamente, su historia como jugador le dio el crédito para llegar ahora a salvar al club de un momento difícil. Nada más que del descenso. “Él es exigente con el grupo. Le pide que meta, que pelee, y al mismo tiempo que jugué bien con la pelota. Es lo que necesita el club: un DT de confianza, que le guste jugar bien y formar un equipo con temperamento”.

Este domingo, en el Pascual Guerrero, frente a Huila, los aficionados presenciarán el regreso de un ídolo que supo ganar los títulos del 90 y 92. Desde las 5:15 p.m. la segunda parte de Jorge da Silva se empezará a escribirse. Su misión: salvar al equipo de irse a la B y romper con la regla de que las segundas partes no son buenas.

