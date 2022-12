Jorge Enrique Vélez habló de las denuncias de Pimentel: "Yo no me meto en temas disciplinarios"

El presidente de la Dimayor compareció ante los medios de comunicación, para entregar un balance sobre el ‘fair play’ financiero a realizarse en el fútbol de nuestro país.

Este martes, Jorge Enrique Vélez se refirió a una situación que es motivo de controversia en el fútbol colombiano: los señalamientos de Eduardo Pimentel sobre amaño de partidos en el rentado nacional.

Sin embargo, el máximo dirigente de nuestro balompié señaló que "eso es un tema de la comisión arbitral, y ellos no se han reunido, yo tengo que esperar a que eso suceda; lo que ellos tengan, va a la comisión disciplinaria. Cuando yo llegué a Dimayor tomé la determinación de la separación de poderes, el presidente no se mete en nada de temas disciplinarios. Lo único que nosotros hacemos es comunicar. Habrá que esperar".

De cara a la agitada asamblea de accionistas, a desarrollarse este miércoles, añadió: "en la agenda no está hablar de lo que dice él (Pimentel). Yo no opino porque esos son temas de las comisiones".

Tulio Gómez: “Lo del fondo de televisión internacional no es 'chimbo', no es falso”

También se refirió al tema de la 'Ñeñe Política', dado que en redes sociales se filtró una fotografía de él junto con José 'Ñeñe' Hernández.

"A mí cuando me invitan a comidas yo no tomo el listado de las personas que van a ir, eso fue para un Festival Vallenato, al que siempre voy, eventos al que siempre van empresarios. Realmente me he tomado fotos con miles de colombianos, y nunca me negaría a una foto", indicó.

Por ahora, Vélez se prepara para la densa agenda de la asamblea de este miércoles.

