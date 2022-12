Jorge Enrique Vélez: ''No hay persecución, ni mala voluntad de los árbitros contra Junior''

El presidente de la Dimayor se reunió con el presidente del club, Antonio Char, y su gerente, Héctor Fabio Báez, para discutir el tema de las polémicas arbitrales que sufrió el equipo rojiblanco.

Este lunes, Jorge Enrique Vélez habló en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre los errores de los jueces en la Liga Águila-II y la reunión que mantuvo con las directivas del Atlético Junior, equipo que se ha visto afectados por diferentes hechos en los últimos tres partidos de la Liga y la Copa Águila.

Las quejas puntuales de los dirigentes 'tiburones' se presentaron frente a Millonarios y Once Caldas, en Liga, y contra Nacional, en Copa.

Publicidad

Lea acá: Diego Simeone: "Falcao sabe que lo quiero mucho, tenemos grandísimos recuerdos"

''Hablamos sobre el tema del VAR. Tuvimos capacitación al respecto en Paraguay la semana pasada. El tema va adelantándose'', comentó el mandatario sobre las soluciones al problema.

Sin embargo, el máximo dirigente dejó las medidas para tomar en manos de la Comisión Arbitral.

''Las decisiones internas las toma la Comisión Arbitral. Se tomarán varias medidas, pero solo sabremos cuando lo discutan en la Comisión esta semana. Ese tema lo tocamos, nos van a pasar el informe'', aseguró.

Publicidad

''Ellos dijeron que sí se vienen cumpliendo las sanciones'', se refirió Vélez ante la pregunta sobre los castigos que no recaen contra los árbitros, luego de cometer fallas en los juegos.

Lea también: Koke: "Vamos a tener especial cuidado con Falcao García cuando esté dentro del área"

Publicidad

Respecto a los instructores que manejan la toma de decisiones arbitrales, el mandatario confirmó ''sentirse seguro y confiado'' por quienes manejan el tema arbitral en el país.

Para finalizar, sobre las polémicas que involucraron al Junior de Barranquilla en los últimos tres partidos, Vélez dijo: ''En el partido del domingo hubo un penal claro contra Once Caldas y no se pitó. Las cosas no se pueden ver por un solo lado. El tema del partido de Nacional sí hubo mano y Murillo cometió el error; y contra Millonarios la jugada fue muy difícil. Lo que sí quedó claro es que no hay tema de mala voluntad ni una persecución. Eso sí quiero dejarlo claro y que haya tranquilidad al respecto''.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados