Jorge Luis Bernal le respondió a Luis Fernando Suárez: "No entreno a mis jugadores para que finjan lesiones"

Este lunes, el entrenador de Rionegro Águilas habló sobre las declaraciones del técnico de Junior, quien se quejó por la pérdida de tiempo por parte del club antioqueño en el partido del pasado sábado.

Jorge Luis Bernal dio su opinión sobre los reclamos de Luis Fernando Suárez por las constantes interrupciones del juego por parte de los jugadores de Rionegro en su visita al Junior, el pasado sábado.

En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' el entrenador aseguró que "uno no entrena a sus jugadores para que se tiren al piso o finjan lesiones. Eso es producto de la cultura o del contexto donde han crecido, pero eso no solo pasa acá en Colombia".

Así mismo, admitió que habló con el DT del cuadro 'Tiburón' después del partido. "El profesor Suárez me habló al final del partido, pero no me molesté, me dio tristeza de que a él se le pasara por la cabeza de que nosotros nos habíamos programado para eso (detener el juego fingiendo problemas físicos)".

El técnico admitió que sí existió dicha interrupción en el juego, pero eso no le impidió visibilizar una situación similar vivida por los suyos en el Metropolitano en la que se sintieron perjudicados: "Quizá (Suárez) tiene razón, pero así es la vida (...) el año pasado cuando jugamos la semifinal en Barranquilla se 'perdieron' los balones", recordó el tolimense.

Por último habló sobre una fuerte discusión que tuvo con el presidente de Rionegro, José Fernando Salazar, después del partido: "Solo fue una confrontación de opiniones con respecto a los cambios que hice".

Tras esa discusión, Bernal no volvió al hotel junto al resto del equipo, aun así, aclaró que las cosas ya están arregladas. "Nos calmamos en el avión al otro día, tuvimos una discusión un poco subida de tono, pero no con palabras impronunciables como dijeron otros medios", aclaró el entrenador.

"Desde entonces he trabajado común y corriente y creo que con los jugadores y directivos estamos con todo el compromiso", cerró Jorge Luis Bernal.

