Jorge Luis Pinto: "No la hemos podido meter, algo nos falta; calidad, técnica, lo que sea"

Deportivo Cali sigue último en la tabla del fútbol colombiano. Este sábado desperdició un penalti en los últimos minutos del compromiso contra La Equidad, escuadra con la que igualó 0-0 en la noche de este sábado en el estadio de Palmaseca, en partido válido por la jornada 12. Tras el partido en el escenario vallecaucano, el director técnico del 'azucarero', Jorge Luis Pinto, habló en rueda de prensa y dio sus conceptos del mismo.

En su intervención con la prensa, el estratega santandereano se mostró bastante agobiado por la falta de resultados positivos y también le envió un recado especial a los comunicadores que hacían su trabajo.

"Decir que no corren, que no luchan, que no proponen opciones, sería absurdo. Pero estos son los momentos del fútbol que hay y de alguna manera entenderlo. No hablo de otras cosas porque ustedes (los periodistas) algunos de ustedes van a decir: 'ya viene Pinto a quejarse', pero espero que ustedes le cuenten al país, especialmente a la Dimayor, qué hacen los árbitros cuando pitan acá y de lo que permiten del contrario y del tiempo de juego. Yo no lo hablo porque van a decir que estoy sentido, que estoy dolido, cuéntenselos. De todas maneras no la hemos podido meter, algo nos falta; calidad, técnica, lo que sea, algo nos falta", afirmó el DT del conjunto verde del Valle del Cauca.

La prensa de la 'Sultana de Valle' mostró entendimiento por el presente que vive el Cali, ya que sólo han sumado 9 puntos tras 12 jornadas disputadas. Las preguntas no fueron tan hirientes, se dedicaron a consultar de lo futbolístico y eso lo agradeció Pinto.

"Primero gracias a todos los periodistas por la actitud que han tomado, y segundo, a la hinchada tengo que decirle lo que he venido diciendo: que aquí hay un grupo honesto que lucha, que se entrega y que se entrena bien. De pronto falta algo de calidad técnica en el juego ofensivo de área, hay que cosas que no quisieras tocarlas acá pero tenemos que corregirlas. En fin, no sé, la mejor expresión es que lo estamos dando todo, que no encontremos ese es el fútbol y para eso estamos dispuestos", prosiguió.

Por último, Jorge Luis Pinto aseguró que están dando el todo por el todo, pero que desafortunadamente los resultados no se dan.

"Indudablemente los hinchas están sentidos y heridos porque quieren ganar, igualmente nosotros queremos ganar, que eso no les quede la menor duda, nadie vino aquí a perder. Estamos dándola toda, ustedes ven al equipo que tiene su accionar, busca el partido, tiene opciones...", concluyó el DT del Cali.