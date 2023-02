Jorge Luis Pinto arremetió contra el juego de Águilas Doradas: "Marrulleros, una vergüenza"

Fuertes declaraciones por parte de Jorge Luis Pinto , director técnico del Deportivo Cali, luego del empate a un gol contra Águilas Doradas, en juego de la quinta fecha de la Liga I-2023. El estratega 'azucarero' se refirió en rueda de prensa al plan de juego ejecutado por su colega Lucas González en el estadio de Palmaseca, y le dejó una un duro recado.

El timonel del conjunto verde caleño criticó la forma de juego plasmada por los 'dorados' en el césped, ya que según Pinto, los antioqueños muchas veces pararon el juego, se vieron muy 'marrulleros' y en cada oportunidad que tenían, enviaban la pelota afuera de la cancha. Esto lo calificó como una vergüenza total.

"Lo digo con respeto y franqueza, hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy (lunes) y a mí me asombra que no pregunten de eso, qué vergüenza lo del partido de hoy; hace 30 años que no veía eso: 'marrulleros', parar el partido, echar el balón para afuera, meter las camillas; es triste. Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano es mejor que se vaya, con todo respeto, porque nosotros quemamos esa etapa (fútbol colombiano), luego el fútbol se hizo pulcro, es una vergüenza", afirmó de entrada Pinto a los medios de comunicación.

Pero su opinión acerca del planteamiento de Águilas Doradas no paró ahí, ya que manifestó que "me encantaría que estuviera alguien de la Dimayor para que viera el partido; lo que se permitió, lo que se hizo, el parar el partido, en tirarse en el piso, en tirarse la pelota; eso hay que acabarlo en el fútbol. Véanlo si creen que es mentira, eso hay que acabarlo en el fútbol colombiano, eso no es fútbol; no estoy diciendo que Águilas juega mal, no, juega por ratos bien, es no hacer lo que hizo hoy (lunes); no fue cuatro o cinco veces, fueron cuarenta veces y se le permitió; considero que en eso también tenemos que ser críticos".

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*El trámite del partido:

"Fue un partido duro, exigente, de parte de y parte, lo buscamos los noventas minutos, de pronto apresurados en algunos momentos, tuvimos buenas opciones de gol, donde 'x o y' razón se nos fue; buscamos el arco rival constantemente, presionamos al contrario. Fue un partido de buena manera para mí, bueno, faltó el gol y poder irnos con el triunfo. Los cambios para darle más descanso a los jugadores; la idea era una presencia ofensiva, de pronto nos apuramos en los últimos minutos".