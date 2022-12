Jorge Luis Pinto: "Con mucho respeto digo que el arbitraje en Colombia no está bien"

El técnico de Millonarios se mostró contento con el triunfo sobre Junior, en El Campín, pero consideró que no se pueden relajar y aún hay cosas por ajustar en el equipo. En la próxima fecha enfrentan a Santa Fe.

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, dijo este domingo después del triunfo 2-0 sobre Junior, en la fecha 18 de la Liga Águila, que están contentos, “pero no vamos a perder la cabeza, ni la humildad, ni la sencillez”.

“Este es un equipo con oficio que saca otras cosas cuando está la necesidad. Enfrentamos a un Junior que sabe jugar al fútbol, que tiene hombres importantes y creo que los controlamos”, aseguró Pinto.

“No nos desesperamos, tuvimos calma, no perdimos la espalda. Eso fue lo más importante y también tomamos riesgo. Pese a que no encontramos los goles con acciones de juego, lo hicimos de media distancia”, agregó.

Sobre lo que aún falta por mejorar, pensando en los cuadrangulares finales, el estratega santandereano fue autocrítico y expresó sus preocupaciones.

Vea acá: Dos ‘riflazos’ congelaron al ‘tiburón’: Millonarios superó 2-0 a Junior, en El Campín

“No estamos en el ciento por ciento, necesitamos encontrar el juego un poco más fácil. Estamos buscando más fórmulas de ataque. Me gusta lo de Macalister, la presencia de Jaramillo y Carrillo en el mediocampo. No es el equipo perfecto, pero me gusta la seguridad defensiva”, aseveró.

De otra parte, Pinto Afanador opinó sobre al arbitraje en Colombia y le hizo un llamado a la Comisión Arbitral.

“Con mucho respeto digo que el arbitraje en Colombia no está bien. La pérdida de tiempo no la arregla nadie, creo que Millonarios es el equipo que menos pierde tiempo. Por eso le pido a la Comisión Arbitral que revise las cosas, hay unos árbitros buenos y otros que no”, dijo.

Por último, sobre el clásico frente a Santa Fe, el miércoles 1 de mayo, afirmó que “clásico es clásico y no hay diferencias de nada. Enfrentar a Santa Fe herido no es fácil y en eso debemos tener cuidado”, finalizó.