Jorge Luis Pinto: "Contentos no podemos estar porque el sueño del Cali es siempre estar en los ocho"

Este viernes en la penúltima fecha del 'todos contra todos' el Deportivo Cali y Jaguares igualaron a un gol en el estadio de Jaraguay. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Luis Pinto se despidieron de cualquier posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.

Así las cosas, finalizado el encuentro válido por la jornada 19 de la Liga 2023-I, el experimentado estratega santandereano, compareció ante la prensa para dar sus impresiones de lo acontecido en Montería.

"De pronto tuvo un poco más de ataque Jaguares en el primer tiempo, pero en el segundo dominamos, creamos posibilidades, atacamos fuertemente, tuvimos opciones y desgraciadamente no las pudimos concretar. Contentos no podemos estar porque el sueño del Cali es siempre estar en los ocho. De pronto dimos ventajas en otros partidos al inicio de la temporada y eso nos puso en una situación muy compleja y hoy creíamos que con un buen triunfo aspirábamos a una posibilidad de entrar a los ocho, pero ya se nos fue y eso tenemos que reconocerlo", expresó de entrada Pinto Afanador.

Publicidad

Asimismo, habló de planteamiento que realizó su equipo, "no necesariamente uno tiene que permanecer con el esquema que sale, uno hace variantes. Sabíamos del poder ofensivo que nos iba a proponer Jaguares, por eso queríamos controlarlo, adelantando un poco las líneas y manejando una línea de 5 que le diera mayor tranquilidad a la defensa. El segundo tiempo creí que era el momento de atacarlos, y en el segundo tiempo encontramos múltiples opciones".

Por otro lado, más allá del resultado que no sirvió con respecto a las aspiraciones que se tenían, Jorge Luis Pinto destacó lo mostrado por sus dirigidos, "yo pienso que este partido tuvo cosas muy buenas. En el segundo tiempo me gustó la propuesta ofensiva de ensanchar el campo de juego, poder penetrar. La verdad no fue un partido fácil, fue de 'tú a tú'."

Recordemos que con este resultado el Deportivo Cali quedó en la casilla 13 con 22 unidades, a dos del Junior de Barranquilla, que es el octavo. Y es que si bien no le alcanzó para entrar a los cuadrangulares, logró un despertar en su rendimiento que se vio reflejado con cinco victorias, una derrota y un empate, en los últimos siete encuentros.

Publicidad

De este modo, ya sin posibilidades de clasificar, el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto tendrá que empezar a pensar lo que será el siguiente semestre, donde más allá de la Liga, se mantienen con vida en los octavos de final de la Copa Colombia.