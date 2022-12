Jorge Luis Pinto: “Cuando no se gana, no es bueno el balcance desde el técnico para abajo"

El técnico de Millonarios analizó la derrota 2-1 frente a Envigado, habló de los lesionados, de la salida de Matías de Los Santos y de si pueden llegar más refuerzos.

Jorge Luis Pinto tuvo un amargo debut en la Liga Águila-II, luego de caer este domingo en condición de local 1-2 con Envigado.

Publicidad

Lea también: Millonarios y un paso en falso en El Campín: perdió 1-2 con Envigado, por la Liga Águila-II

En rueda de prensa, el estratega de Millonarios señaló que “las opciones de nosotros creo que fueron muchas, más que las de ellos, a pesar del resultado. Ellos se fortalecieron con el segundo gol y se agruparon más atrás”.

Por otra parte, mencionó que los refuerzos irán encontrando su fútbol a medida que vayan pasando los partidos.

“Cuando no se ganan los partidos, desde el técnico para abajo no es bueno el balance, de pronto el caso de Moreno, no tuvo riesgo defensivo. Lo de Hansel se está adaptando al equipo, está encontrando su fútbol, que para mí tiene buen nivel, hoy de pronto no consiguió esa confianza, esa tranquilidad para desarrollar su fútbol”, agregó.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Por otra parte, Pinto habló de la salida del defensor uruguayo Matías de Los Santos, rumbo a Vélez de Argentina y se refirió a los refuerzos que llegarían.

Publicidad

“Lo de los defensas centrales se clarifica mañana, se confirmó la ida de Matías, tendremos que buscar otro y yo creo que mañana el club puede dar a la opinión pública quien es. Es un jugador del fútbol colombiano que tiene experiencia y lo hemos evaluado. Salazar va a venir, está confirmado, estamos mirando otra opción, pero yo pienso que no entremos en el desespero”, aseveró.

Por último, se mostró preocupado por los jugadores que están lesionado. “Lo de Faríñez, él se está recuperando, en dos días ya empieza a trabajar en campo. Lo de Payares se demora mínimo un mes, para volver a entrar al ritmo nuestro, eso siempre dificulta. Vamos a contar con la gente que ha venido y miraremos alternativas”, concluyó.