Jorge Luis Pinto: "Cúcuta Deportivo necesita una atención especial de todos, su afición lo merece"

El Cúcuta Deportivo ha vivido el peor año de su historia, luego de perder el reconocimiento deportivo y entrar en proceso de liquidación por incumplir con sus obligaciones.

La Supersociedades le dio cuatro meses de gracia al equipo para que pudiera operar y empezara a sanear las deudas, pero la Dimayor le dio un golpe fulminante al desafiliarlo, el pasado miércoles.

Así las cosas, el conjunto 'motilón' se quedó sin la posibilidad de competir en los torneos oficiales que organiza la entidad, es decir, en la Liga, la Copa y el Torneo.

En medio de la compleja situación del club, una comisión integrada por el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Jairo Yáñez; Hugo Horacio Lóndero y Jorge Luis Pinto , entre otros, se ha dado a la tarea de buscar una salida para salvarlo.

Precisamente, el profesor Pinto atendió este jueves a GolCaracol.com y se refirió a las alternativas que proponen para devolver el equipo a su afición y que no se vuelva a repetir este descalabro administrativo.

Cabe recordar que Pinto Afanador es uno de los máximos ídolos de la afición ‘rojinegra’, pues, como entrenador, le dio el único título del fútbol colombiano que tiene el Cúcuta Deportivo en sus 96 años de historia.

"El Cúcuta merece una atención especial de todos. No puede ser que un equipo de la historia y la talla del Cúcuta, con la afición que tiene, pueda llegar a lo que ha llegado. Quienes estén al frente del equipo tienen que ser honestos y mirar lo mejor para la institución y para una afición que lo merece", le dijo el técnico de los Emiratos Árabes a este portal.

¿Qué necesita el Cúcuta para recuperarse y volver a competir en el fútbol colombiano?

"Necesita una estructura básica que dé por siempre una seguridad al equipo y una estabilidad. No puede ser que a este equipo lo esté sacando todo el mundo de Cúcuta, no le cabe a nadie en la cabeza que el uno u el otro se lo lleve de una ciudad que merece todo, y lo separe de una afición que, para mí, es de las mejores del país. La afición debe exigir que quien lo compre haga un compromiso para siempre de no sacarlo de Cúcuta.

Que cuente con una estructura deportiva total, con unas divisiones menores, con un gran equipo deportivo, que yo sé que la afición respalda cualquier inversión. En este momento, el Gobierno Nacional tiene que ser honrado con la afición de Cúcuta y saber tomar las decisiones que corresponden".

¿Qué alternativas plantean ustedes para salvarlo?

"La conformación de tres comisiones que sepan administrar el equipo en lo económico, jurídico y deportivo. Que integremos a toda la comunidad, desde las barras hasta los empresarios y las instituciones de Cúcuta, para que hagan un aporte como socios. Como lo es el Barcelona, el Cúcuta tiene que ponerse el azul y rojo del Barcelona, 125.000, 130.000 socios, y así tener algo propio que sea de todos los que sienten la camiseta. No cabe duda la menor duda que la única estructura estable y duradera es la de los socios. Que tenga 1.000, 5.000, 6.000 socios, ellos son los propietarios".

¿A la Dimayor le faltó más pensar en la gente a la hora de tomar la decisión de desafiliarlo?

"Es una decisión que no tiene respaldo jurídico, es una decisión de circunstancias, pero así como se tomó, se puede también cambiar. Me parece que la Dimayor tiene que pensar objetivamente en un socio que lleva 50 o 60 años y darle apoyo, pero también pedirle una administración justa, equitativa. No ha servido. José Augusto Cadena puede ser un gran hombre, con buenas intenciones, pero no ha tenido la suerte de hacer las cosas bien. Por lo tanto, hay que buscar otro camino que dé seguridad a un club de fútbol".

¿Qué mensaje les deja a los hinchas del Cúcuta?

"La hinchada tiene que actuar de una forma organizada, ellos son los primeros socios del club, por lo tanto hay que apoyarlos, darle una estructura y una orientación, porque ellos son los que siempre lo han sostenido en todos los momentos. Tenemos que llamarlos a que participen de la nueva organización. En estas comisiones he sugerido que un representante de las barras esté, para que ellos sepan cuál es la intención".