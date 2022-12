Jorge Luis Pinto: "Debemos mejorar en efectividad, pero el equipo se portó muy bien”

El entrenador de Millonarios habló luego del empate de sus dirigidos contra América de Cali, por 1-1, en un duelo en el que plantó cara en el Pascual Guerrero.

Jorge Luis Pinto dio sus impresiones luego del empate de Millonarios, por 1-1, frente a América de Cali, por la fecha 17 de la Liga Águila.

Una igualdad importante debido a la magnitud del rival y las dificultades que impuso el terreno de juego, pero que deja un sabor agridulce tras llegar a dos partidos sin triunfos.

El estratega resaltó la labor colectiva del equipo, así como del arquero Wuiker Faríñez, pero dejó en claro que los suyos deben mejorar en la efectividad a pesar de la buena imagen dejada.

A continuación, las declaraciones más destacadas del profesor Pinto:

Wuilker Faríñez, figura en varios partidos: “No siempre es figura el arquero de Millonarios. Él nos ha ayudado mucho, como todos los demás. Wuilker es un gran arquero que soluciona jugadas, que se convierten en puntos. Tiene un gran presente y mucho futuro".

Rendimiento del equipo: “Nos vamos contentos con el funcionamiento y la entrega del equipo, claro que tenemos que mejorar en efectividad, pero el equipo se portó muy bien hoy”.

Falencias en defensa: "Dejamos una buena imagen, no me gustan que jueguen tan atrás. La defensa tomó riesgos innecesarios, pero después corrigió bien”.

Defectos en el planteamiento: "No me salió que tenemos que pisar más el área con riesgo, todos los volantes. Me preocupan también las tarjetas que comprometen la seguridad del medio campo".

Millonarios es líder de la Liga Águila con 34 puntos, en 17 fechas.

