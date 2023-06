Jorge Luis Pinto dio la última palabra sobre Teófilo Gutiérrez y un regreso al Deportivo Cali

Referente a lo que será el proyecto del Deportivo Cali para la Liga II del fútbol colombiano en este 2023, el entrenador Jorge Luis Pinto habló sobre el tema en charla de este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. Además de eso, el DT de los 'azucareros' entregó claridad con respecto a una posible vuelta del experimentado Teófilo Gutiérrez al club.

“En cuanto a lo de 'Teo', él habló conmigo personalmente, lo reconozco; pero eso se discutió entre el Comité Ejecutivo y el Comité, aquí entre comillas, es la última palabra y de pronto allá no hubo el consenso total para que volviera el 'perfume’”, aclaró el entrenador ‘azucarero’.

Por otra parte, Pinto manifestó su preocupación en materia nominal, después de varias bajas sufridas a lo largo del mercado, junto a la compleja disputa económica que existe entre los equipos por fichar jugadores, y la actual situación económica del Cali: “Estamos mirando cómo armamos las cosas, cómo avanzamos y progresamos, esto es como una crisis de River Plate o Boca Juniors, que hay que llevarla y mirar cómo se salva”.

“Actualmente estoy un poco más tranquilo, puesto que puedo trabajar como me gusta, en buenos campos e instalaciones, pero preocupado porque la nómina del Cali decreció por múltiples factores, por necesidad, porque se fueron algunos, por lo que sea y hoy nos vemos abocados al respaldo de la cantera, que es buena, pero tiene sus límites”, complementó el estratega.

*Otras declaraciones:

¿Por qué no se fue del Cali, a pesar de la crisis en materia de resultados?

“Yo no me quería ir del Deportivo Cali siendo último, eso jamás, quedaba para la historia y eso no lo iba a permitir en mi carrera deportiva, ahora estamos en una lucha por la amistad, respeto con los directivos y porque creemos en un proceso que tiene que estar amparado en el trabajo y evolución de los jugadores jóvenes que a veces se da y no se da y hay que ser sinceros en ese aspecto”.

¿Cuáles son las bajas para el siguiente semestre?

"Desgraciadamente se nos han presentado algunas idas a última hora como la de Daniel Mantilla, la venta de Velasco, la ida de Viveros bajo unas negociaciones ahí complejas, en fin, estamos viendo a ver si los reemplazamos que es la tarea que me he propuesto y lo que le he dicho a los directivos, para poder tener un grupo competitivo”.

¿Es importante la cantidad de canteranos en el equipo?

“Un equipo de élite como lo es el Deportivo Cali no puede respaldar su rendimiento en toda la cantera y en eso hay que ser sinceros, no es porque estemos hablando mal de las divisiones inferiores, los hemos puesto, pero toda esa responsabilidad no se la podemos entregar, a ellos tenemos que respaldarlos, con jugadores más maduros y de experiencia”.

¿Llegará ‘Manga’ Escobar al equipo?

“Con lo de él, estamos agradecidos por la gentileza que ha tenido de hablarnos, saludarnos, sé que tiene cosas buenas, pero también tiene otras y en eso tengo que resguardar en el comportamiento de la gente del Cali y el club, duele sinceramente porque él es jugador de fútbol, pero hay detalles que no conjugan”.