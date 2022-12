Jorge Luis Pinto, el análisis del buen presente con Millonarios, los lesionados y el próximo rival

El técnico del equipo ‘embajador’ habló en rueda de prensa y se refirió a Roberto Ovelar y Juan David Pérez, quienes están cerca de volver a entrenar. Además, destacó las virtudes del Cúcuta, equipo al que enfrentarán este domingo.

Jorge Luis Pinto habló en rueda de prensa previo al duelo contra el Cúcuta, este domingo, a las 8:00 p.m., y comenzó refiriéndose a los cambios que hace en defensa.

“Puede ser que haya variantes o no, los tres andan en buen momento, lo que le digo a Rambal, me tiene pensando. El equipo tiene buenas facetas en condición de visitante, algunas regulares como la de Pasto. Me gusta mover el equipo, estamos mejorando, para hacerlo constante. De local, también nos ha ido bien”, aseveró el técnico de Millonarios.

Por otra parte, sobre el elenco ‘motilón’ mencionó que “es un equipo complicado, ha perdido algunos partidos, pero no ha perdido su funcionalidad, el trato de pelota, se saben agrupar, tienen cambio de ritmo, tiene cosas importantes, como todos los equipos que no tenemos partidos al 100 por ciento”.

Además, Pinto no fue ajeno a las bajas sensibles que ha tenido en los últimso partidos, Roberto Ovelar y Juan David Pérez, fundamentales en la zona ofensiva.

“Ovelar se ha venido recuperando al máximo, de pronto este sábado empieza a trabajar en campo, eso lo ordena el departamento médico. Pérez ya me informaron que hizo un trabajo combinado, de recuperación con el fisioterapeuta, y algo de parte física y técnica, espero que este sábado esté al 100 por ciento con el grupo, pero no tomaremos riesgos”, agregó.

Por último, el técnico que tiene a Millonarios en lo más alto de la tabla de posiciones señaló lo que tienen que mejorar.

“El volumen de ataque que tenemos de local me gustaría tenerlo de visitante, el orden defensivo en los dos es muy bueno, el manejo de pelota me gustaría que se viera más de visitante”, concluyó.