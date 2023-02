Jorge Luis Pinto: “El árbitro pita penalti a cuatro metros de distancia, y el VAR se lo cambia”

Nacional y Cali empataron 1-1, en el juego de la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano 2023-I. Luego del partido, el técnico de los ‘azucareros’ habló en rueda de prensa e hizo un análisis de lo que fe el trámite del compromiso.

“Cali hizo una muestra de lo que quiere, que es proponer fútbol, controlar el partido, respetar el espectáculo. No tuvimos muchas opciones en el primer tiempo porque nos marcaron de buena manera. Me gusto muchísimo el porte futbolístico del equipo. El remate del partido fue impreciso, atropellado, de faltas innecesarias”, dijo de entrada el experimentado estratega.

Después, Pinto Afanador mostró su molestia con el segundo penalti que le cobraron al Cali, pero que luego de una revisión en el VAR no se sancionó.

“El árbitro pita a cuatro metros con una decisión total, sin dudas, y el VAR se lo cambia, no puedo entender eso. Pero soy respetuoso, no vayan a empezar a decir que volvió Pinto, que el arbitraje, que no se qué. Es claro lo que vimos, no puede ser que el arbitro se vaya para atrás luego de pitar un penal a 4 metros. Lo demás bien, me voy contento, era un triunfo que no podía irse de las manos, pero me gustó mucho el equipo”, agregó.

Acá más declaraciones de Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali:

*Los cambios

“Con las variantes busque atacar, abrir la cancha, buscar a los marcadores de punta que tienen un poder ofensivo importante y así buscábamos el segundo gol”.

*Más sobre el juego

“Lo buscamos, en ese instante Nacional se metió bien, nos quiso contratacar, pero abrimos la cancha. Ya después quisimos, pero el partido estuvo muy atropellado”.

*No está pensando en más refuerzos

“Yo quiero ser franco nuevamente, estoy feliz con esta nómina, no podemos estar irrespetando a los muchachos que corren y se matan, con los jóvenes y la mezcla que tenemos. Decirles que no pongan cosas que no salen de mi boca, no estamos buscando jugadores”.