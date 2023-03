Jorge Luis Pinto: "El fútbol que muestra el Deportivo Cali no se refleja en el resultado"

Deportivo Cali empezó ganando el encuentro contra el Deportivo Pasto , pero no pudo mantener la ventaja, pues se lo empataron y en la última jugada del encuentro recibió el tanto de la derrota. Una vez culminado el encuentro, Jorge Luis Pinto, entrenador de los 'azucareros' dio sus impresiones sobre el juego.

En primer lugar, el DT cucuteño hizo un balance general del encuentro, pues según él, "hicimos casi un gran partido, fue un buen juego en varios tópicos de nosotros, controlamos el partido, jugamos bien, se corrió como nunca lo había visto al Cali en la altura. Los objetivos son los que mandan y nos vamos tristes por eso, por perder un partido así, pero esos son los momentos que tiene el fútbol y desgraciadamente se perdió".

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*La propuesta del equipo

"Nosotros propusimos los 90 minutos, lo buscamos pisamos el área contraria tanto en el primero como en el segundo tiempo. Adelantamos líneas cuando era posible, tratamos de jugar bien al fútbol, no tiramos el balón para arriba, ni nada de eso, Creo que eso es de mucho valor para un equipo. Infortunadamente el fútbol que mostramos nosotros no se refleja en el resultado en eso hay que ser francos. Pasto ganó porque hizo los goles, tampoco es que no propuso, pero a mí personalmente me gustó mucho la dinámica que propusimos y todos los 90 minutos echamos para adelante".

*El Cali y su intensidad en el juego

"Nosotros independientemente del empate seguimos buscando el partido, en el cero a cero, en el 1 a 0 lo seguimos intentando, no nos metimos atrás, ni nada de eso, por el contrario sabíamos que teníamos que asegurar el partido con goles, ya los últimos tres cuatro minutos no tuvimos seguridad y el Deportivo Pasto lo encontró con sus pelotas lanzadas y nos daremos riesgo".