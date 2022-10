Jorge Luis Pinto: "En el Cali hoy estamos en los dolorosos, pero ya vendrán los gozosos"

Este martes inició de manera oficial la nueva era de Jorge Luis Pinto con el Deportivo Cali, equipo al que ya había dirigido en el año 1989. Ahora regresó, en un momento complicado en el aspecto deportivo y también en el institucional. Sin embargo, el experimentado adiestrador asumió el reto y después de su primer entrenamiento oficial, apareció en rueda de prensa para entregar sus conceptos ante una masa de periodistas que llegaron a la sede de Pance.

La tabla de posiciones indica que el equipo 'azucarero' se encuentra en la última casilla con solamente 8 puntos, de 45 posibles. Ni en el inicio con el venezolano Rafael Dudamel, ni posteriormente cuando asumió Mayer Candelo se pudo levantar cabeza.

Acá las declaraciones más relevantes de Jorge Luis Pinto:

"Yo, en todos los lugares en los que he estado, he ganado. De golpe mi ideología sea comprendida o no, pero soy muy exigente con mi trabajo. Ahora acá estamos en los dolorosos, pero ya vendrán los gozosos".

"Acá buscaremos corregir los errores y analizar los aspectos para mejorar. Yo le dije a los jugadores ahora que hablamos, que tenemos que ser críticos y autocríticos".

"Yo desde ya les mandó un saludo cordial y grande a los hinchas del Cali. La invitación que les hago es para unir fuerzas, si gana el club, pues ganamos todos".

"Soy un hombre muy exigente con mi trabajo, pienso que el trabajo no traiciona. Eso es lo que vengo a ofrecer. El que trabaja triunfa, porque triunfa. No hay de otra".