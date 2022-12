Jorge Luis Pinto: “En el primer tiempo se tiraron al piso cuando iban ganando, uno no enseña eso”

El entrenador del cuadro ‘embajador’ entregó su balance luego de la victoria 2-1 de su equipo, contra Pasto, por la fecha 11 de la Liga Águila ll, sin embargo, hizo varios reparos sobre acciones del equipo rival.

Fue un partido que en la previa ya estaba candente por las declaraciones el técnico de Millonarios Jorge Luis Pinto, en contra del estilo de juego del Pasto.

Publicidad

Y este domingo, el entrenador volvió a hablar del tema del tiempo de juego, en el enfrentamiento con los nariñenses.

Antes de Pinto, en rueda de prensa estuvo Alexis García, y dijo que “no entrenaba equipos para hacer tiempo”.

El santandereano a servicio de los bogotanos respondió con vehemencia.

“Como le parece en un partido en Cúcuta, de La Equidad contra Cúcuta, hace tiempo, tengo el video, a los 14 o 15 minutos paró el partido para que los jugadores entraran al banco a cambiarse los guayos. Este domingo, en el primer tiempo no dejaron cobrar, se tiraron al piso cuando iban ganando. Uno como profesional no debe enseñar cosas de esas. Eso no debe estar en el fútbol”, fueron las apreciaciones de Jorge Luis Pinto.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Ya en cuanto al partido y al resultado positivo indicó que: “se mejoró en varios aspectos, se tuvo presencia ofensiva, fue un triunfo importante. En el primer tiempo Pasto nos tuvo la pelota un rato. El gol llega por desatención nuestra, y estamos luchando para corregir”.

Publicidad

Se le vio activo sobre la banda técnica y justamente para hacer movimientos tácticos, “a Felipe Jaramillo le decía que él se posicionara para manejar los contraataques, que se ubicara también para evitar los balones largos que nos enviaban”.

La próxima fecha de Millonarios será contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados