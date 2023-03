Jorge Luis Pinto: "Ese es el fútbol y ganó bien Millonarios, miraremos el futuro"

Deportivo Cali lo intentó, pero no pudo salir victorioso del estadio El Campín, escenario en el que enfrentó a Millonarios que lo derrotó por 2-0, en juego válido por la fecha siete de la Liga I-2023. Después del compromiso contra los 'azules', Jorge Luis Pinto, DT de los 'azucareros', dio sus impresiones en rueda de prensa.

"Contentos no podemos estar, a pesar del esfuerzo que el equipo hizo en los 90 minutos, porque independiente al resultado corrió y correr en la altura en Bogotá no es fácil, que tuvimos un tanto la pelota impreciso, no tuvimos tanta profundidad, nos marcó millonarios ahí, después que hizo el primer gol se replegó, después no esperó para contragolpearnos y en esas jugadas de apremio como en el penalti y como en otras que tuvieron de gol, nos explotó los espacios y ahí pudo habernos concretado", dijo de entrada Pinto.

A renglón seguido, el estratega de los caleños no dudó en destacar la labor defensiva de los dirigidos por Alberto Gamero sobre el tapete verde.

"Tuvimos que luchar nosotros contra el bloque defensivo de ellos atrás, asegurando su resultado y eso no fue fácil, nos faltó presencia ofensiva, ahí, o nos marcaron bien, o no la tuvimos nosotros y ahí el resultado. Ese es el fútbol y ganó bien Millonarios, miraremos el futuro", agregó.

Publicidad

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Estos juegos que quiere tener en el fútbol colombiano...

"No solamente de tener un ritmo de juego como el que tuvimos hoy (domingo), sino de la especulación y empatar el partido. Yo siento que Millonarios no paró en ningún momento del partido, ni demoró el juego, ni paró el balón y eso al menos nos satisface, que el Cali esté mostrando ese mensaje al fútbol, lo hablamos y lo practicamos. Eso nos ayuda a buscar el contrario, porque dígase lo que se diga, mal o bien, buscamos el resultado a pesar del 1-0 y luego el 2-0".

*El fútbol del Cali...

"Sin la claridad del fútbol que necesitamos, pero creo que en el segundo tiempo tuvimos más la pelota que el mismo Millonarios, a pesar de que ellos tuvieron las más claras".

Publicidad

*Edwin Velasco y su labor en la cancha

"El jugador se tiene que acostumbrar a eso, a que llene varias posiciones. Tuvimos fútbol por dentro y la cancha la abrimos con los laterales, que era una de las funciones tácticas del partido".

*Los resultados y el tema del descenso...

"Tiene razón, los resultados no están los mejores, pero por la cabeza de nosotros no nos pasa nada diferente que escalar y en eso estamos comprometidos todos. No hemos tenido suerte en este caso, el día del Pereira, pero estamos convencidos de que vamos a salir para adelante, al menos el equipo está trabajando muy bien, estamos corriendo, estamos jugando con la pelota y pienso que ya vendrán los resultados".

*Su equipo no entiende el juego que usted plantea...

"Me parecen que me están entendiendo todo, mal no hemos jugado, por el contrario, hoy (domingo) no fue brillante la presentación, pero buscamos presionar en el campo contrario, tiene razón en los números, pero no en la funcionalidad que se está dando. El equipo está echando para adelante, o sea que contra Nacional y Tolima no me entendieron nada...".

*Le preocupa el tema ofensivo...

"Por supuesto me preocupa, nos hace falta y en eso estaremos trabajando, hay que reconocer que Millonarios marcó bien, pero reconozco que nos falta más capacidad ofensiva".