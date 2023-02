Jorge Luis Pinto: "Estamos avanzando, ojalá podamos sostener esta línea en producción del equipo"

Deportivo Cali tuvo un buen planteamiento este domingo contra el Tolima en Ibagué y se quedó con los tres puntos en juego de la sexta jornada de la Liga I-2023. Luego de la victoria por 1-2 en el Manuel Murillo Toro, el director técnico del conjunto 'azucarero', Jorge Luis Pinto, compareció ante los medios de comunicación y dio su balance del juego.

"En la actitud de los jugadores y en el trabajo que hemos venido haciendo desde el 2 de enero, creo que hemos trabajado intensamente en todos los aspectos y se han compenetrado los muchachos, han cumplido tácticamente y el esfuerzo se ve en el resultado. Ojalá que podamos sostener esta línea en producción del equipo y que podamos ganar más partidos", dijo de entrada el timonel del conjunto 'verdiblanco'.

En medio de la charla con la prensa, Pinto fue consultado por el desempeño de Aldair Gutiérrez, quien botó un penalti en la parte complementaria. Pese a dicha situación, el DT valoró el desempeño de su dirigido en la parte posterior frente a un Tolima que siempre se mostró aguerrido en el campo de juego.

"Aldair fue brillante, lo único fue darle más fuerte al balón en el penalti, pero estuvo brillante porque alimentó a Velasco, la intensidad del juego que tuvo, el quite, no fue fácil; hay que reconocer que Tolima fue un equipo recio, duro, que buscó durante los 90 minutos, a veces con pelotazos o con juego, pero fue un partido muy disputado; él hizo un partido brillante trabajo en la parte defensiva", sostuvo Jorge Luis Pinto.

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*En el partido contra Águilas Doradas manifestó el tema del antifútbol

"Me haces unas preguntas absurdas, lo digo con toda sinceridad, por qué no me hablas que estamos ganando y vamos invictos, que estamos escalando posiciones. Vio que Mera estaba desgarrado y tuvimos que sacarlo por eso, podría decir entonces que el Tolima se tiró más al piso. Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones y lo invito a que vea el video. Yo no quiero jugadores en mi equipo tirándose al piso y parando el juego, tengo esa filosofía de juego y la voy a sostener".

*El buen rendimiento del Cali en los últimos partidos:

"Estamos avanzando, creo que el equipo ha ido cogiendo forma y viene encontrando últimamente el gol, nosotros jugamos para atacar y hemos encontrado un lindo triunfo".

En la próxima jornada, la séptima, el 'azucarero' se enfrentará a Millonarios en el estadio El Campín el día domingo 5 de marzo, a las 3:30 de la tarde.