Jorge Luis Pinto: "Estamos un poco acelerados en la definición y eso nos está desesperando"

Deportivo Cali cedió este lunes 20 de febrero puntos en condición de local, luego de empatar a un gol con Águilas Doradas en el estadio de Palmaseca, en juego de la quinta jornada de la Liga I-2023. Tras la paridad en su estadio, Jorge Luis Pinto, director técnico del 'azucarero', dio sus opiniones de lo que fue el planteamiento de los suyos contra los 'dorados'.

"Fue un partido duro, exigente, de parte de y parte, lo buscamos los noventas minutos, de pronto apresurados en algunos momentos, tuvimos buenas opciones de gol, donde 'x o y' razón se nos fue; buscamos el arco rival constantemente, presionamos al contrario. Fue un partido de buena manera para mí, bueno, faltó el gol y poder irnos con el triunfo. Los cambios para darle más descanso a los jugadores; la idea era una presencia ofensiva, de pronto nos apuramos en los últimos minutos", afirmó el timonel de la escuadra vallecaucana en rueda de prensa.

En medio de la charla con los medios de comunicación, Pinto también tuvo palabras para Kevin Viveros y Adrián Parra, quienes ingresaron en la parte complementaria.

"Los jugadores tienen que tener variantes en el mundo del fútbol, no pueden sujetarse a una sola posición. Viveros juega de 'siete', 'nueve' y de 'once', si hablamos del fútbol viejo; juega de extremo izquierdo, de extremo derecho y centrodelantero, como tengo un centrodelantero que se posiciona bien, que tuvo opciones de gol, encontré la posibilidad de que él ayudara a abrir la cancha y también llegara rematando al segundo palo, con cualquiera de los dos perfiles", aseguró el técnico santandereano.

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Los cambios de Andrés Arroyo y Kevin Velasco

"En parte, la verdad me dio temor de que el árbitro pudiera expulsar en compensación o en equilibrar, como dicen ahora, tenía tarjeta amarilla y en parte fue por eso, sentí que no estaba anímicamente bien y que en cualquier momento lo echaban y era un problema, y algo de la parte futbolística".

*Lo que le falta al Cali para ganar en la Liga I-2023

"Rematar mejor, definir mejor, tener picardía en la definición, de pronto a veces no atacamos la pelota, este es el fútbol, hay factores de definición terrible. Son cosas que el fútbol permite y lógico vamos a trabajar sobre esos temas de definición".

El apoyo de la hinchada

"Inmensamente agradecidos por ese gesto de apoyo, los grandes equipos se hacen con un buen equipo y buenas afición y hoy (lunes) el Cali definió que el Cali tiene una buena afición. De pronto nos hace falta tener algo de fútbol, de tener más potencia de definición, pero agradecidos con el gesto y recibimiento que nos hicieron. Estamos comprometidos y sentimos el compromiso de darle felicidad a la afición y la única felicidad de la afición es ganar y estamos comprometidos".

*Sobre lo que le falta al equipo para ver el Cali de Pinto

"No es fácil, Águilas no es un equipo chico en su fútbol, tiene cosas importantes, sabíamos y lo habíamos analizado para controlarlo porque tiene cosas y lo hicimos. Me parece que el partido tuvo más volumen de ataque de nosotros; no evaluemos propiamente el partido porque no encontramos el gol, la metimos, hay cosas muy importantes, tuvimos riesgos, proyectamos todo el equipo, yo sé que el Cali mejora cuando haga goles, eso está claro, la estamos buscando y luchando".

"Estamos un poco acelerados en la definición, de querer meterla rápido y eso nos está desesperando, eso pasa con muchos equipos, sé que necesitamos algo más y en eso estamos trabajando todos".