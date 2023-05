Jorge Luis Pinto: "Hay que ser honestos y felicitar al América de Cali"

América logró quedarse con la nueva edición del 'clásico vallecaucano '. Los 'escarlatas', que hicieron las veces de local en el Pascual Guerrero, pasaron por encima del Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto, que cayó 5-2.

Una vez finalizado el encuentro, el experimentado entrenador santandereano atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo que fue el duelo válido por la jornada 17 del fútbol colombiano.

"América ganó bien porque hizo los goles. Pero siento que ustedes vieron el fútbol del Deportivo Cali, nos descuidamos en 3-4 minutos del primer tiempo y nos hicieron los dos goles; nos descuidamos en el segundo tiempo cuando estábamos cerca del 3-3 y nos hicieron dos goles; el fútbol es de instantes y el América los aprovechó bien, pero el fútbol que mostró el Deportivo Cali, pero eso no tiene validad si no se hacen los goles", comentó de entrada Jorge Luis Pinto.

Y agregó, "el fútbol permite esos cambios emocionales, no nos vamos a quedar enterrados ni llorando por este partido. Miraremos el vídeo, corregiremos cosas, hablaré algunas cosas con los jugadores por su rendimiento y seguiremos adelante, porque yo no puedo demeritar lo que hizo el equipo, el primer tiempo hasta cuando nos hicieron el gol, tuvimos el total control, en el segundo tiempo a pesar del resultado tomamos riesgos, buscamos el arco y también tuvimos el total dominio, lastimosamente vienen las acciones directas de los goles y eso nos complica, pero seguiremos comprometidos, al menos en mi mente no me pasa aflojar ni nada, terminaremos con toda la fuerza necesaria".

Asimismo, habló del manejo que le dio a su plantilla, "Maniobré bien el partido, independientemente del resultado del primer tiempo, y habíamos encontrado aire y definición en el último cuarto de él, fallamos en las bolas directas que hubo de contraataque y algunos errores personalizados que no quiero comentar acá, hay que ser honestos y con un resultado como estos felicitar al América de Cali".

Por último, se refirió a lo que resta para los 'azucareros', "nosotros tenemos un compromiso de buscar puntos y llegar hasta donde alcancemos, no nos ha pasado por la cabeza mirar jugadores, nosotros vamos a competir el resto del campeonato. Y le vamos a dar importancia a la Copa, vamos a ver que puede pasar, que es otra alternativa".

Recordemos que con este resultado el Deportivo Cali perdió una racha de tres partidos consecutivos, ganando y quedó en la casilla 15 de la tabla con 18 puntos, en 17 partidos disputados.